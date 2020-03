Сблъсъци: Провали ли се въвеждането на карантина в Индия? (ВИДЕО)

Lockdown failing in India! The next explosion of cases will be India! pic.twitter.com/ncUyf8KRCL — Conan4thepeople (@4thepeople15) March 30, 2020

India’s three-week lockdown to curb the spread of coronavirus has stung millions of India’s poor, leaving many hungry and forcing jobless migrant laborers to flee cities and walk hundreds of miles to their native villages https://t.co/bNy0Z56ads pic.twitter.com/lPCgtZXoME — Reuters (@Reuters) March 30, 2020

This is Kerala, where agencies are mass ‘spraying’ people crossing borders. But all the outrage is reserved for UP, because a saffron clad monk of the BJP is the Chief Minister and is doing a good job!#IndiaFightsCorona while ‘The Lobby’ fights India...pic.twitter.com/sLAzEcBL8U — #StayHome Saffron Soul 2.0 (@SaffronS0ul) March 30, 2020

Out of work&facing an uncertain future, millions of our brothers&sisters across India are struggling to find their way back home. It’s shameful that we’ve allowed any Indian citizen to be treated this way&that the Govt had no contingency plans in place for this exodus. pic.twitter.com/sjHBFqyVZk — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 28, 2020

Meanwhile in Karnataka, Naga migrants from Northeast India not allowed to buy food. Shameful. Racism in India is an everyday affair. pic.twitter.com/MPt0Eip4gi — Dolly Kikon (@DollyKikon) March 29, 2020

Early identification is a crucial step and will be a major approach to ensure recovery; Awareness and not panic will help us fight against #COVID19: @MoHFW_INDIA media briefing on current Novel #Coronavirus situation#CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/LimX6oxTA0 — PIB India 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@PIB_India) March 30, 2020

Припомняме, че преди дни 29 български туристи се завърнаха с полет от Делхи. В същото време се подготвя нов полет с втора група с граждани на България , Белгия, Испания, Финландия, Хърватия, Словения, Португалия, Гърция, Полша, Република Северна Македония и Черна гора. Координацията на полетите се извършва от българския посланик в Делхи Елеонора Димитрова. Размириците в странта обаче правят подготовката още по-тудна. Полицията в Западна Индия използва сълзотворен газ, за да разпръсне тълпа хвърлящи камъни мигрантски работници, които нарушиха 3-седмичната карантина срещу коронавируса, която остави стотици хиляди бедни без работа и прехрана, съобщиха днес властите, цитирани от Reuters.Премиерът Нарендра Моди нареди 1,3-милиардното население да остане у дома до 15 април, обявявайки, че самоизолацията е единствената надежда смъртоносната пандемия да бъде спряна.Но мащабната блокада доведе до хуманитарна криза, като стотици хиляди бедни мигранти, наети в големите градове като Делхи и Мумбай поеха пеша към домовете си в провинцията, след като изгубиха работата си. В социалните медии се разпространиха кадри с нечовешко отношение към граждани на страната и мигранти.Много ходят от дни, включително семейства с малки деца, по пустите пътища и почти нямат достъп до вода или храна.В неделя около 500 души влязоха в сблъсъци с полицията в западния град Сурат, настоявайки да бъдат оставени да се приберат вкъщи – в други части на Индия, след като са изгубили работата си."Полицията се опита да ги убеди, че това не е възможно, тъй като няма автобуси или влакове. Но те отказаха да се подчинят и започнаха да замерват с камъни органите на реда“, заяви Видхи Чаудхари, заместник-комисар в полицията на Сурат.Поне 93 души са задържани за нарушаване на карантината. Индия е установила 1071 случая на коронавируса, от тях 29 са починали, съобщи днес здравното министерство. Броят на заразените е малък в сравнение със САЩ, Италия и Китай, но властите прогнозират, че страната след седмици ще стане свидетел на ръст, с който слабата здравна система може да не се справи.