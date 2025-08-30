Войната в Украйна:

Си Дзинпин увери, че Китай винаги ще бъде надежден партньор на ООН

30 август 2025, 17:13 часа 557 прочитания 0 коментара
Китайският президент Си Дзинпин заяви на генералния секретар на ООН Антонио Гутереш, че Пекин подкрепя централната роля на световната организация в международните дела, както и „истинския многостранен подход“, предаде Ройтерс. „Китай винаги ще бъде надежден партньор на ООН“ заяви китайският президент Си Дзинпин на Гутереш на днешната им среща в пристанищния град Тянцзин. Генералният секретар на ООН пристигна в Китай за двудневния форум на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която започва утре.

Форумът

На форумът ще присъстват руският лидер Владимир Путин и лидери от Централна Азия, Югоизточна Азия, Южна Азия и Близкия изток, което Ройтерс определя като силна проява на солидарност от страна на Глобалния Юг с Китай.

Още: Диктатор в нужда се познава: Китай изглежда прекроява картата на Украйна

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с ООН, да подкрепи централна роля на организацията в международните дела и да участва в поемането на отговорността за „опазване на световния мир и насърчаване на развитието и просперитета“, допълни председателят на Народната република, цитиран от Синхуа. „Историята е показала, че многостранният подход, солидарността и сътрудничеството са правилният отговор на глобалните предизвикателства“, допълни той.

Гутереш на свой ред заяви, че китайската роля в поддържането на многостранния подход е от основно значение и че Пекин винаги ще остане „надежден партньор“ на ООН, който продължава да предоставя „стабилност и сигурност“.

„В този момент, в който многостранният подход е подложен на критики, подкрепата на Китай е изключително важен елемент, който трябва да се запази“, заяви той. Виждаме нови форми на политика, които понякога са трудни за разбиране, които понякога изглеждат по-скоро като шоу, отколкото като сериозни дипломатически усилия, и в които бизнесът и политиката понякога изглеждат смесени. Ролята на Китайската народна република като основен стълб на многостранната система е изключително важна и ние сме изключително благодарни за това“, добави Гутереш.

Още: Си Дзинпин ще е домакин на среща Путин - Гутереш

 

 

Пламен Иванов
