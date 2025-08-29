При израелски удари: Убиха ръководителя на хусите

Подкрепяният от Иран ръководител на хусите Ахмед ал-Рахауи е бил убит при израелски въздушни удари срещу столицата на Йемен в четвъртък. Те са били насочени и към висши военни служители, включително министъра на отбраната на групировката, става ясно от съобщения в йеменските и израелски медии. "Ал-Рахауи почина в апартамента си в Сана по време на израелските удари", пише йеменският вестник "Ал-Джумхурия", а друго издание добави, че няколко от неговите сътрудници са били убити при същия удар.

Израелски представители заявиха, че смятат, че ударите са елиминирали министъра на отбраната на хусите Мохамед ал-Атифи и началникът на щаба Мохамед Абд ал-Карим ал-Гамари по време на заседание на кабинета на висши служители извън Сана. Ал-Гамари е бил ранен преди това при по-ранна израелска атака.

Израелският министър на отбраната Израел Кац, който е одобрил ударите заедно с премиера Бенямин Нетаняху и началника на щаба на израелската армия генерал Еял Замир, заяви, че хусите са наясно с последствията от нападенията срещу Израел. "Който вдигне ръка срещу Израел - ръката му ще бъде отсечена", каза Кац.

Израелските отбранителни сили потвърдиха в четвъртък, че са ударили „военна цел на терористичния режим на хусите в района на Сана“.