Иран екзекутира умопомрачително много хора, ООН надигна глас в пустиня

ООН обяви, че от началото на 2025 година до 28 август в Иран са екзекутирани най-малко 841 души. Информацията е събрана от Службата по правата на човека към Организацията на обединените нации. Властите в Ислямската република пренебрегват многобройните призиви да се присъединят към световното движение за премахване на смъртното наказание, отчита още ООН. Върховният комисар по правата на човека Фолкер Тюрк използва повода, за да призове Иран да наложи мораториум върху прилагането на екзекуциите.

Още: Ядрено оръжие или оцеляване на режима: Иранският аятолах казал тежката си дума

Данните за месец юли са фрапиращи

Организацията добавя, че само през юли 2025 г. иранските власти са екзекутирали 110 души. Това е над два пъти повече от броя на екзекутираните през юли 2024 година и следва значително увеличение на екзекуциите през първата половина на 2025 г.

Големият брой показва систематично използване на смъртното наказание като инструмент за държавна репресия. Несъразмерно се набелязват етническите малцинства и мигрантите, посочва ООН.

Снимка: Getty Images

Още: Заради "богохулство" Иран осъди на смърт популярния певец Таталу (ВИДЕО)

Предстои екзекуция на 11 души

В момента предстои екзекуция на 11 души. Шестима от тях са обвинени във "въоръжено въстание" поради предполагаемото им членство в групата "Моджахедин-е-Халк", а петима – във връзка с участието им в протестите през 2022 г. Демонстрациите избухнаха в цялата страна след смъртта на 22-годишната Махса Амини - млада жена от кюрдски произход, която беше задържана заради това, че не е носила правилно хиджаба си. Тя изпадна в кома и почина в болница, като близките ѝ обвиниха силите за сигурност, че са я пребили и са причинили смъртта ѝ.

ООН добавя също така, че на 16 август 2025 г. Върховният съд потвърди смъртната присъда срещу активистката за правата на работниците Шарифе Мохамади.

Още: Старата песен на нов глас: войната даде на Иран "прозорец" за екзекуции

"Смъртното наказание е несъвместимо с правото на живот и несъвместимо с човешкото достойнство. То създава неприемлив риск от екзекутиране на невинни хора. То никога не трябва да се налага за поведение, което е защитено от международното право в областта на правата на човека. Призоваваме правителството на Иран да не изпълнява смъртното наказание срещу тези и други лица, осъдени на смърт", гласи призивът на Организацията на обединените нации.

Още: Япония екзекутира "убиеца от Twitter"