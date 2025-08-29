Израел си върна телата на двама заложници, Нетаняху реагира за останалите

Силите на израелската армия и службата за вътрешна сигурност Шин Бет са открили тялото на убития заложник Илан Вайс по време на операция в Ивицата Газа, съобщиха военните на 29 август. Тялото му е било намерено заедно с останките на втори пленник, чиято самоличност все още не е известна, гласи съобщението на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ/IDF). Процесът по идентифициране на второто открито тяло все още продължава в Националния институт по съдебна медицина "Абу Кабир".

Към този момент се смята, че "Хамас" все още държи 50 заложници в анклава, за 20 от които се счита, че са живи.

Още: Семействата на заложниците пак блокираха Израел - искат от Нетаняху примирие с "Хамас"

Съпругата и дъщерята на Илан Вайс също бяха заложници на "Хамас"

56-годишният Вайс е бил убит на сутринта на 7 октомври 2023 г., докато защитавал кибуца Беери като член на екипа за реагиране при извънредни ситуации. В този ден "Хамас" нахлу на израелска територия, уби около 1200 души и взе 251 заложници в Газа, което отприщи войната на Израел в палестинската територия, продължаваща и до днес.

Още: Началникът на израелската армия натиска Нетаняху: На масата имаме сделка за заложниците, трябва да я приемем

Body of Deceased Hostage Ilan Weiss Recovered



The body of Ilan Weiss, who was held hostage for 693 days in Gaza, has been recovered in a joint IDF and ISA military operation.



Ilan was from kibbutz Be’eri and left his home on the morning of October 7 to join the kibbutz… pic.twitter.com/nk7rVxGTs7 — Israel Defense Forces (@IDF) August 29, 2025

Съпругата на Илан Вайс - Шири - и дъщеря му Нога също са били взети за заложници, но по-късно са били освободени по време на едноседмичното примирие и споразумение за освобождаване на пленници през ноември 2023 г.

Израелските въоръжени сили съобщават, че сложната спасителна мисия в Газа е била проведена от силите на Южния команден център с информация, предоставена от военното разузнаване, Шин Бет и Форума на семействата на заложници и изчезнали лица.

Още: Израел започна новата инвазия в Газа: Палестинците вече бягат, натискът над Нетаняху е огромен

Нетаняху с послание

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изказа съболезнования на семействата и похвали силите за сигурност за тяхната "решителност и кураж". Той повтори, че Израел "няма да почива, докато всички заложници не бъдат върнати – живите и мъртвите".

Въпреки всичко това Нетаняху е изправен пред огромен обществен и международен натиск да прекрати подновената офанзива срещу град Газа, защото тя рискува живота на останалите живи пленници: Израел е блокиран - хиляди излязоха на бунт срещу Нетаняху заради Газа (ВИДЕО).

Официалните данни вече са, че 48 заложници са в плен в Ивицата Газа - след връщането на телата на двама, от които за 20 се смята, че са живи, предава The Times of Israel.

Още: Израел прие плана за превземане на Газа и 5 точки за край на войната (ВИДЕО)