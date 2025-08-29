След разговор с врага: Премиерът на Тайланд загуби поста си

Премиерът на Тайланд беше отстранен от Конституционния съд, което хвърли политиката на страната в хаос и нанесе удар на най-могъщата ѝ политическа династия, предаде BBC.

Паетонгарт Шинаватра беше уволнена за нарушаване на етиката в изтекъл телефонен разговор от юни, в който се чува да нарича бившия лидер на Камбоджа Хун Сен „чичо“ и да критикува тайландската армия на фона на влошаващото се гранично напрежение с Камбоджа.

Разговорът, разкрит от самия Хун Сен, навреди на репутацията ѝ, а критиците я обвиниха в подкопаване на армията на страната. Решението прави Паетонгтарн, дъщеря на бившия премиер Таксин Шинаватра, петият премиер, отстранен от длъжност от съда от 2008 г. насам.

В петък деветимата съдии от съда гласуваха с шест на три против Паетонгтарн, постановявайки, че действията ѝ са нарушили етичните стандарти, очаквани от нейната длъжност. Съдът заяви, че Паетонгтарн е имала „лична връзка“, която „изглежда е в съответствие с Камбоджа“, и отхвърли твърденията ѝ, че разговорът е бил „лично преговаряне за... възстановяване на мира без използване на насилие“. ОЩЕ: Сблъсъците между Тайланд и Камбоджа продължават