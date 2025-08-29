Войната в Украйна:

Турция иска временно отстраняване на Израел от ООН

„Настояваме членството на Израел в ООН и други международни организации да бъде временно преустановено, докато не спре геноцидната си политика“, се казва в резолюция на турския парламент, като се добавя, че всички национални парламенти трябва да прекъснат военните и търговските връзки с Израел и да работят за отмяна на ембаргото, наложено на Палестина, предаде базираната в Турция Анадолската агенция.

Турският парламент призовава за глобални действия срещу Израел и по-широко признаване на Палестина

В петък турският парламент прие парламентарна резолюция, осъждаща разширената окупация на Израел в Газа и геноцида срещу палестинския народ.

В декларацията се казва, че „геноцидното правителство на Нетаняху“ „умишлено е осъдило народа на Газа на глад и неограничена свобода“, като на практика ги е затворило в това, което е описано като „затвор на смъртта и глада“. ОЩЕ: Хакан Фидан: Газа е Палестина, палестинският народ трябва да остане там

