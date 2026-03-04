Войната в Украйна:

"Лудогорец и да е мислил да отпуска газта за Купата, вече няма избор и трябва да натисне здраво"

04 март 2026, 11:35 часа 118 прочитания 0 коментара

Българският шампион Лудогорец трябва сериозно да преосмисли целите си, след като отпадна от Лига Европа и допусна две поредни издънки в първенството. Разликата до лидера Левски вече е 12 точки и изглежда малко вероятно "орлите" да се върнат в битката за титлата. Това означава, че фокусът на разградчани вероятно ще се насочи към 1/2-финалите на Купата на България, където предстои сблъсък с ЦСКА.

Лудогорец се нуждае от по-реалистична цел от титлата

В предишните епизоди на "Точно попадение" редакционният екип на предаването коментира, че е възможен сценарий, при който Лудогорец и ЦСКА да си помогнат взаимно за първенството и Купата. Това се дължи на факта, че за разградчани е много по-важно да станат шампиони и да започнат в евротурнирите от Шампионска лига, докато цел номер 1 пред ЦСКА е Купата, откъдето да влезе в Лига Европа.

Лудогорец

Разликата до Левски е твърде голяма

Само че Лудогорец вече изостава твърде много в шампионата, което може да промени приоритетите им за сезозна. "Лудогорец в последните години доста подценяваше Купата на България, едва ли не на ходом - докъдето успеят да стигнат. Но сега някак си при липсата на особено ясна визия в първенството с тази голяма разлика плюс края на европейското участие според мен няма да бъде подценявана тази възможност", заяви журналистът Ивайло Илиев в последния епизод на "Точно попадение".

"Разбира се, много по-ниско ниво на европейско участие, ако спечелят Купата, но в крайна сметка някакви по-реалистични и измерими цели трябва да се преследват", добави още той. Неговият колега Стефан Йорданов заяви: "В предни епизоди си говорихме, че Лудогорец може да отпусне газта за Купата, но след отпадането от Лига Европа и аз си мисля, че ще натиснат здраво. Личното ми мнение е, че Лудогорец не може да догони Левски от тази позиция, трябва да стане някакъв много сериозен обрат в края на сезона."

Стефан Йорданов
