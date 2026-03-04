Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Бивш на ЦСКА успокои звезда на Реал Мадрид, която ще пропусне Мондиал 2026

На 2 март Реал Мадрид загуби от Хетафе с 0:1 след напрегнат мач. Освен, че „белите“ се отдалечиха от лидерската позиция в Ла Лига, за тях дойде още една много лоша новина. В деня след срещата стана ясно, че една от звездите в нападение – бразилецът Родриго, е получила лоша контузия, която ще го извади от състава на родината му за Мондиал 2026. Бившият футболист на ЦСКА Жуниор Мораеш изпрати послание до Родриго чрез социалните мрежи.

Жуниор Мораеш: „За съжаление не контролираме кога се появяват предизвикателствата“

След като стана ясно, че Родриго ще пропусне Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, бившият играч на ЦСКА Жунир Мораеш пусна публикация в социалните мрежи, с която окуражи бразилеца с лична история. Мораеш беше натурализиран украинец и разказа как е пропуснал Европейското първенство заради контузия: „Родриго, за съжаление, ние не контролираме кога се появяват предизвикателствата и пропускането на Световно първенство поради контузия е огромна болка, още повече, когато преживяваш толкова важен момент в Реал Мадрид.

Родриго

„Преживях контузия на кръстните връзки“

Да представляваш Бразилия е мечтата на всеки спортист и знам колко много ти тежи това. Но именно в тези моменти решаваш кой ще бъдеш пред лицето на болката. Не става въпрос само за възстановяване на спортиста Родриго; става въпрос за това да защитиш ума си, да не се поддаваш емоционално и да трансформираш този процес в растеж, зрялост и вътрешна сила, за да преминеш през тази фаза по правилния начин. Преживях контузия на кръстните връзки, когато бях в Шахтьор Донецк и пропуснах Европейското първенство.

По онова време това беше огромна болка, но този процес ме разви като човешко същество и ме накара да се върна още по-силен! Нека трансформираш тази болка в гориво, да се укрепиш отвътре и да се върнеш още по-добър. Защото когато умът е защитен, завръщането винаги е по-последователно. Ние сме с теб“.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
