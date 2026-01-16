Осъдиха бившия президент на Южна Корея

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол беше осъден на пет години затвор, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап, цитирана от БТА. Сред повдигнатите му обвинения е възпрепятстване на опитите да бъде арестуван миналата година. Централният окръжен съд в Сеул обяви, че е признал Юн за виновен в осуетяване изпълнението на заповед за арест, свързана с обявяването на военно положение през декември 2024 година.

Съдът го призна за виновен и по други обвинения, включително за фалшифициране на официални документи и за неспазване на законово установените процедури при въвеждане на военно положение.

Това е първото съдебно решение по наказателните дела срещу Юн след неуспешния му опит да наложи военно положение. Присъдата подлежи на обжалване.

Юн беше свален от власт, а политическият му съперник И Дже-мьон, който загуби от Юн на изборите през 2022 г., спечели предсрочните избори през юни с мандат да изведе страната от шока на военното положение. Участниците в обявяването на военното положение бяха арестувани и изправени пред съда по обвинения в подривна дейност.