Безплатен дом в Япония: Ето как да се сдобиете с него

Япония дава безплатно къща. Основното условие - да се грижите за имота и да го поддържате в добро състояние. Бъдещият собственик ще получи дом от 217 квадратни метра, гаражи, стопански постройки и няколко парцела земя. Имотът се намира в град Оджия с население от около 36 000 души. Имотът е заобиколен от планини и оризови полета.

Japan is giving away a house for free — you just have to maintain it



The future owner will get a 217-square-meter home, garages, outbuildings and several land plots. The property is located in the city of Ojiya with a population of about 36,000.



Surrounded by mountains and rice… pic.twitter.com/USe4pyYBhF — NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2026

Това е част от националните усилия за справяне с огромния излишък от празни къщи. Към 2026 г. почти един на всеки седем домове в Япония е празен, което прави общо близо 10 милиона изоставени имота.

Въпреки че няма цена, тези възможности не са „безплатни“ – те са готови, но в повечето случай са празни и трябва да бъдат обзаведени.