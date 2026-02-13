Гигантска дупка погълна улица в Шанхай (ВИДЕО)

Гигантска дупка се отвори близо до строителна площадка на метро в Шанхай. Срутването с ширина 10-20 метра погълна част от пътя за секунди - моментът беше заснет на камера. Предварителните доклади сочат, че теч на вода, засечен предния ден, може да е причинил инцидента. Строителните работници са успели да избягат. Автомобилите също са успели да се отклонят и няма съобщения за пострадали.
A massive sinkhole opened near a metro construction site in Shanghai— NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2026
The 10–20 meter-wide collapse swallowed part of the road within seconds — the moment was caught on camera. Cars managed to swerve away, and no injuries were reported.
Preliminary reports suggest nearby… pic.twitter.com/zXeVuGyLYU
Районът е затворен и се извършват аварийни ремонти. Подобно срутване се е случило в същия район през 2024 г.
ОЩЕ: Невероятно: Вижте как стотици роботи преместиха архитектурен комплекс (ВИДЕО)
С наближаващите чествания на Лунната Нова година, китайските власти бяха призовани да обезопасят мястото и да предприемат спешни ремонти, за да възстановят трафика в Шанхай.