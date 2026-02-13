Гигантска дупка погълна улица в Шанхай (ВИДЕО)

Спорт:

13 февруари 2026, 7:37 часа 409 прочитания 0 коментара
Гигантска дупка се отвори близо до строителна площадка на метро в Шанхай. Срутването с ширина 10-20 метра погълна част от пътя за секунди - моментът беше заснет на камера. Предварителните доклади сочат, че теч на вода, засечен предния ден, може да е причинил инцидента. Строителните работници са успели да избягат. Автомобилите също са успели да се отклонят и няма съобщения за пострадали.

Районът е затворен и се извършват аварийни ремонти. Подобно срутване се е случило в същия район през 2024 г.

С наближаващите чествания на Лунната Нова година, китайските власти бяха призовани да обезопасят мястото и да предприемат спешни ремонти, за да възстановят трафика в Шанхай.

