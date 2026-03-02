Стотици жертви на новата война в Иран. Петрол и газ - картината в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Почти 600 души са загинали от 28 февруари насам в новата война между Иран, Израел и САЩ - това показва инфографика на "Ал Джазира". Дори тя обаче вече е остаряла - в нея не е отразена информацията за още четирима загинали американски войници, която беше оповестена официално днес, 2 март, от американското централно командване (CENTCOM). Освен това, днес Израел започна нова офанзива в Ливан и официалните власти там съобщиха за 52-ма убити и 154 ранени, с което сметката на жертвите отива към 650 души общо. Бейрут съобщава, че са евакуирани около 28 000 от южните предградия на ливанската столица.

Explosions hit Beirut and Tyre as strikes are reported across Lebanon. The US Embassy in Beirut has renewed its call for American citizens to leave the country. #Iran https://t.co/6VhSK7kt3o pic.twitter.com/XOHwGvzcuB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2026

Министерството на отбраната на ОАЕ обяви, че ПВО на емирствата е свалила 9 ирански балистични ракети и 6 крилати ракети, както и 148 безпилотни летателни апарата (БПЛА). От началото на иранските атаки срещу арабските им съседи, ОАЕ са засекли 174 изстрелвания на балистични ракети към своя територия, 161 от които са унищожени, а 13 са паднали в морето. Засечени са и 689 ирански дрона, 645 от които са прихванати, а 44 са паднали в страната. 8 крилати ракети също са засечени и унищожени, причинявайки "съпътстващи щети", убивайки трима души и леко ранявайки 68. Според Bloomberg обаче, ракетите-прехващачи на Катар за ПВО системи Patriot ще стигнат за само още 4 дни при сегашното ниво на употреба.

По данни на Marine Traffic, корабният трафик в Ормузкия проток е намалял със 70% спрямо времето на мир. Иран не е обявил официално затварянето на Ормузкия проток, но директните атаки срещу танкери и високите рискове за сигурността доведоха до рязко увеличение на разходите за застраховки и почти пълно спиране на трафика. Най-малко 150 танкера, превозващи петрол и втечнен природен газ (LNG), са хвърлили котва извън пролива. Това може да засегне до 30% от световната морска търговия с петрол, както и значителен дял от втечнения природен газ (LNG). Катар засега спря най-големия си завод за LNG и това моментално се отрази на цените в Европа.

Атакуваните досега от Иран цивилни цели в Близкия изток включват международно летище в Дубай, международно летище в Кувейт, международно летище "Зайед" в Абу Даби, международно летище в Ербил, Ирак, хотел "Феърмонт Палм" в Дубай, Бурдж Ал Араб в Дубай, хотел "Краун Плаза" в Бахрейн, пристанището в Дубай, жилищни райони в Израел, жилищен район "Ера Вюс Тауърс" в Бахрейн, жилищни райони в Катар и др.

Междувременно, CENTCOM обяви, че не е вярно, че Иран е успял да порази американски самолетоносач. Единственият досега поразен военен кораб от сериозен клас във войната е иранският "Шахед Багери", който се използва за изстрелване на дронове.

