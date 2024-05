Стрелба между израелски и египетски военни в Рафах с убит: ЦАХАЛ разследва инцидента

В отговор от ЦАХАЛ обявиха, че проучват "инцидент", включващ "стрелба" на границата между Египет и Ивицата Газа. "Преди няколко часа на египетската граница се случи инцидент със стрелба, инцидентът се разследва и се водят дискусии с египетската страна", се казва в изявление на армията.

Още: Десетки загинали и ранени след израелски удар по Рафах (ВИДЕО)

Израелският вестник Haaretz също съобщава за убит египетски войник.

There was an exchange of fire between the Israeli and Egyptian military at the Rafah checkpoint



According to preliminary reports, 1 Egyptian soldier was killed and several wounded. There were no casualties among the Israeli army.



This is reported by Kan radio station. There is… pic.twitter.com/hfHuM3ejmW