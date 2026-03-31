Светът е в шок след като Тръмп обяви, че не му е приоритет Ормузкия проток

Гарантирането на свободното преминаване на танкери през Ормузкия проток не е сред "основните цели" на американския президент Доналд Тръмп, стана ясно от думите на говорителката на Белия дом Карълайн Левит вчера, 30 март. Този пореден обрат в обявяваните от Тръмп цели на войната му в Близкия изток днес е сред водещите теми в западния печат.

Въпреки потопения си флот и ежедневните американски бомбардировки, иранската армия все още създава заплахи за търговските кораби през ключовия морски път, пише "Тайм". Перспективата Иран да наложи по-строг контрол върху Ормузкия проток може да се превърне в една от трайните последици от конфликта, прогнозира британското издание.

Невероятно безотговорно

През последните дни Тръмп и неговите съветници стигнаха до заключението, че операция за освобождаване на пролива би удължила конфликта отвъд предвидения срок от четири до шест седмици. Тръмп реши, че САЩ трябва да унищожат иранския военноморски флот и ракетните запаси на страната, като същевременно оказват дипломатически натиск върху Техеран за възстановяване на свободния търговски обмен. Ако този подход не се увенчае с успех, Вашингтон ще притисне съюзниците си в Европа и Персийския залив да поемат водещата роля в отварянето на пролива, пише списанието, цитирано от БТА.

През последния месец американският лидер публично изрази различни позиции за това как да се реши проблема с протока, отбелязва и "Уолстрийт джърнъл". На моменти той заплашваше Иран, в други изказвания омаловажаваше значението, което протокът има за САЩ и казваше, че затварянето му е проблем, който трябва да бъде решен от други страни.

Но колкото по-дълго Ормузкия протокт остава затворен, толкова по-големи стават сътресенията в глобалната икономика.

Сюзън Малони, експерт по Иран и заместник-директор на американския мозъчен тръст "Брукингс инститюшън" (Brookings Institution), определи перспективата за прекратяване на военните операции преди отварянето на протока като "невероятно безотговорен" подход. САЩ и Израел заедно започнаха тази война и не могат просто да се изтеглят, загърбвайки последствията, заяви тя.

Но изразеното от Тръмп желание за бързо прекратяване на войната противоречи на други планирани от него ходове, коментира "Уолстрийт джърнъл". В края на миналата седмица в Близкия изток пристигнаха амбифибийният десантен кораб "Триполи" и 31-ви експедиционен корпус на морската пехота. Освен това Тръмп е разпоредил да бъдат изпратени части от 82-ра въздушнодесантна дивизия и също така обмисля изпращането на още 10 000 военнослужещи.

Последиците се очертава да са ужасни

Британският "Гардиън" се спира по-подробно върху разполагането на допълнителни американски сили в Близкия изток.

Ема Салисбъри, старши научен сътрудник в програмата за национална сигурност към Института за изследване на външната политика, смята, че Тръмп няма да може да устои на изкушението да ескалира конфликта, като превземе един от иранските острови в Персийския залив. "Мисля, че това ще има ужасно лоши последици и жертвите ще бъдат много", каза тя, цитирана от "Гардиън".

Отделно, Тръмп обмисля и по-рискована мисия: нахлуване на иранска територия, за да бъдат конфискувани запасите от обогатен уран. Смята се, че тези запаси са скрити под земята и не е ясно дали се съхраняват в един или в повече обекти, отбелязва "Гардиън".

Дори сухопътна операция няма да може да сложи край на войната

Наземните операции може и да не сложат край на иранската заплаха, прогнозира изданието. За да се отвори Ормузкият проток ще са необходими военноморски ескорти за търговските кораби, разминиране на района и въздушна подкрепа. За тази мисия ще са необходими толкова много военни кораби, че САЩ ще трябва да разчитат на съюзници като Великобритания и европейските държави.

Но предизвикателството може да се окаже още по-голямо, предупреждава британското издание. Свързаните с Иран йеменски бунтовници хуси в събота се включиха в конфликта, като изстреляха ракети срещу Израел. Възможно е хусите да започнат да атакуват плавателни съдове в протока Баб ел Мандеб в южния край на Червено море - още един жизненоважен маршрут в Близкия изток. Така на САЩ ще се наложи да охраняват два морски маршрута, пише в заключение "Гардиън".

