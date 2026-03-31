12-то уверение на Тръмп, че войната свършва: Знае ли въобще какво прави

Американският президент Доналд Тръмп заяви за 12-и пореден път от началото на март месец, че военната операция "Епична ярост" срещу Иран скоро ще приключи, съобщи новинарският портал "Аксиос".

Заявленията на Белия дом за войната срещу Иран са противоречиви, тъй като американските власти се опитват да убедят гражданите на САЩ, че конфликтът "няма да прерасне в продължителна война", пише изданието. Военните действия продължават вече пета седмица, което не съответства на първоначалните оценки на американския президент, че тяхната продължителност ще бъде около "четири-пет седмици".

Общият брой на американските военнослужещи в Близкия изток обаче превиши 50 000, което едва ли ще позволи скорошно прекратяване на операцията, отбелязва още "Аксиос".

Освен това, въпреки че Белият дом не е намекнал за началото на наземна операция срещу Иран, има информация, че е възможно Тръмп да се опита да превземе остров Харг или да обяви наземна операция във вътрешността на Ислямската република, за да се овладеят хранилищата с уран, посочва новинарският портал.