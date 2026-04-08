"Светът си отдъхна, Тръмп се похвали": Проф. Тагарев за развитията в Близкия изток

"Светът си отдъхна, Тръмп се похвали, Иран обяви победа, цената на петрола падна, борсите тръгнаха нагоре". Така проф. Тодор Тагарев обясни решението за прекратяване на огъня в Близкия изток. Той обърна внимание, че най-голямото постижение на САЩ и Израел е, че Иран гарантира, че няма да се стреми към разработване на каквото и да е ядрено оръжие, а от друга страна Техеран публично и най-официално е признал своето влияние върху прокситата си в Близкия изток, като изиска ударите да бъдат прекратени в Ирак, Ливан и Йемен. Припомняме - това не е подписан мирен договор все още, а само обявявани от двете страни във войната искания, за които има съгласие от другата страна да се преговаря

Проф. Тагарев обаче разкритикува изявлението на Тръмп за унищожаването на цяла една цивилизация и посочи, че според много анализатори това е призив за геноцид.

"Явно точно този тип изказ, колкото и той да не е дипломатичен, колкото и да се използват нецензурни думи, в крайна сметка е окзаал влияние, защото бруталният начин на изказ е единственият начин да се осъзнае преговарящият екип", добави другият гост в студиото, бившият зам.-външен министър Милен Керемдчиев.

Ще излезе ли Тръмп от НАТО?

Експертите в студиото бяха попитани дали Тръмп ще тръгне да изкарва САЩ от НАТО.

"Дали той ще тръгне да прави нещо по отношение на НАТО, не очаквам", заяви проф. Тагарев. Според него Конгресът на САЩ категорично ще блокира каквато и да е идея в тази посока.

По думите му НАТО е важно за САЩ, а не само САЩ са важни за НАТО.