Тръмп се съгласи да предаде на Иран Ормузкия проток: Яростни критики от сенатор-демократ (ВИДЕО)

"Кой знае какво става. Доналд Тръмп лъже всеки божи ден – очевидно не казва истината. Ако приемем дори част от иранското изявление, Доналд Тръмп се е съгласил да предаде на Иран контрол върху Ормузкия проток. Това е изключително. Ако се задълбочим в изявлението на Иранския върховен съвет за национална сигурност, то казва, че Тръмп се е съгласил с правото на Иран да обогатява уран, да спре всички санкции срещу Иран и да позволи на Техеран да запази ядрената си програма, програмата си за балистични ракети и програмата си за дронове. Кой знае колко от това е истина, но ако най-малкото това споразумение дава право на Иран да контролира Ормузкия проток, това е катаклизъм за света. Шокиращо е, че стигнахме дотук. Действията на Тръмп дадоха контрол на Иран върху критичен воден маршурт, върху който Иран нямаше контрол преди войната. Не звучи, че има споразумение – това, което Тръмп казва и това, което иранците казват, са различни неща“. Думите са на сенатора-демократ Крис Мърфи, един от видните критици на американския президент – той ги изрече пред CNN.

That is cataclysmic for the world.pic.twitter.com/CkFHmpO9q0 — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Още: Планът на Пакистан успя: Тръмп обяви двуседмично примирие, Иран отваря Ормузкия проток

Изрично в изявлението на иранския външен министър Абас Арагчи за примирието се казва, че САЩ са приели рамката от иранските искания, която включва 10 точки – за база на преговори.

BREAKING: For a period of two weeks, safe passage through the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran’s Armed Forces and with due consideration of technical limitations. pic.twitter.com/MkhNMdzPMu — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

От иранска страна обявиха, че САЩ (т.е. Тръмп) са се съгласили на следното като рамка за преговори:

Ангажимент за ненападение Иран продължава да контролира Ормузкия проток САЩ приема правото на Иран да обогатява уран Отмяна на всички първични санкции срещу Иран Отмяна на всички вторични санкции срещу Иран Прекратяване на всички резолюции на Съвета за сигурност на ООН за Иран Прекратяване на всички резолюции на Управителния съвет Плащане на обезщетение на Иран Изтегляне на бойните сили на САЩ от региона на Близкия изток Прекратяване на войната на всички фронтове, включително срещу "Хизбула" в Ливан

Китай и Русия казаха "не" на резолюция за отваряне на Ормузкия проток