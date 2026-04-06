Техеран заплаши ядреното "сърце" на Израел. Въздушен удар порази ядрения "мозък" на Иран (ВИДЕО)

06 април 2026, 15:28 часа 428 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Макар че все още не се е появил публично, откакто стана духовен (и фактически) водач на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей се превърна в иранско информационно оръжие, движено от изкуствен интелект (ИИ, AI). Хаменей се появява в генерирано от ИИ видео, като сюжетът е кратък и показателен - аятолахът влиза в оперативна зала, където на голям екран е показан израелския ядрен обект в Димона - официално изследователски център, неофициално съоръжение, считано за сърцето на израелската програма за ядрени оръжия. Израел не признава официално да притежава такива оръжия, но и не отрича.

Иранският намек засега е намек, докато тежките израелски и американски въздушни удари са реалност. Поредна серия донесе сериозни щети в няколко града в Иран, начело със столицата Техеран. Знаково - технологичният университет "Шариф", водещият ирански инженерен университет, в който влизат едва 1% от завършилите средно образование в Иран, е бил ударен. Поразени са лаборатории, отделни сгради на учебното заведение, предполагаемо и център за събиране и съхранение на данни. Ударено е близко газово съоръжение.

Иран твърди, че е използвана бомба за разрушаване на бункери.

В "Шариф" се обучават и учени, занимаващи се с ядрена енергетика, както и аерокосмически технологии.

Може би все пак мир

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че командващият пакистанската армия е провел отделни разговори с ирански и американски представители, като им е предложил план за деескалация и бъдещ мир. 

Предложението е двуетапна сделка: първо прекратяване на огъня, след това договаряне на окончателно споразумение. Основата - Иран да се откаже от програмата си за създаване и развитие на ядрени оръжия в замяна на отмяна на санкции и размразяване на ирански активи в чужбина. Ако всичко върви успешно, може да има незабавно прекратяване на огъня, повторно отваряне на Ормузкия проток и окончателно споразумение в рамките на 15-20 дни.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
