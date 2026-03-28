САЩ и Израел удариха АЕЦ "Бушер" за пореден път (ВИДЕА)

Иранската атомна електроцентрала "Бушер" беше ударена от снаряд. Това е третата подобна атака срещу обекта за последните дни. Това са съобщили от Организацията за атомна енергия на Иран, цитирани от CNN. Според организацията, която обвини САЩ и Израел, не се съобщава за жертви, материални щети или технически смущения. Още: Иран: Израел и САЩ атакуваха околностите на АЕЦ "Бушер"
BREAKING: Iran's Bushehr Nuclear Power Plant was hit by a Israeli and US strike late Friday night, the third reported attack. Officials warn the site holds radioactive material, and any major damage could trigger a serious nuclear incident.
Нови удари, нов разгар на войната
Според CBS десет американски военнослужещи са ранени при иранска ракетна атака и атака с дронове срещу военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия. Двама от тях са в критично състояние, а осем са с тежки наранявания.
CNN се е свързала с Министерството на отбраната на САЩ и израелските военни за коментар. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че Иран я е информирал за удара.
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси отново изрази "дълбока загриженост" и призова за максимална военна сдържаност, за да се избегне рискът от ядрен инцидент.
Satellite imagery appears to confirm a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker has been destroyed and several others possibly damaged, as a result of an Iranian attack earlier today, utilizing ballistic missiles and drones, against Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.
Припомняме, че Съединените щати и Израел атакуваха ядрения комплекс "Арак", съобщават иранските държавни медии.
Две отделни атаки са били извършени към съоръжението за тежка вода в Хондаб.
Тежката вода, или деутериев оксид, се използва в ядрените изследвания като разтворител за водород. Въпреки че ударите са причинили структурни щети, не се съобщава за смъртни случаи или ранени.
Ударите идват на фона на обтегнати преговори между Вашингтон и Техеран, където ядреното обогатяване на Иран остава най-важният момент, заедно с регулацията на Ормузкия проток.
Бомбардировките са били извършени след предупреждение за евакуация.
Израелските отбранителни сили са издали "спешно предупреждение" за евакуация на ядрения комплекс и друга индустриална зона в района на Арак по-рано.
