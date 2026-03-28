САЩ и Израел удариха АЕЦ "Бушер" за пореден път (ВИДЕА)

28 март 2026, 8:09 часа
Снимка: Getty Images
Иранската атомна електроцентрала "Бушер" беше ударена от снаряд. Това е третата подобна атака срещу обекта за последните дни. Това са съобщили от Организацията за атомна енергия на Иран, цитирани от CNN. Според организацията, която обвини САЩ и Израел, не се съобщава за жертви, материални щети или технически смущения. Още: Иран: Израел и САЩ атакуваха околностите на АЕЦ "Бушер"

Нови удари, нов разгар на войната

Още: Русия иска зона на безопасност около иранската АЕЦ "Бушер"

Според CBS десет американски военнослужещи са ранени при иранска ракетна атака и атака с дронове срещу военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия. Двама от тях са в критично състояние, а осем са с тежки наранявания.

CNN се е свързала с Министерството на отбраната на САЩ и израелските военни за коментар. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че Иран я е информирал за удара.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси отново изрази "дълбока загриженост" и призова за максимална военна сдържаност, за да се избегне рискът от ядрен инцидент.

Припомняме, че Съединените щати и Израел атакуваха ядрения комплекс "Арак", съобщават иранските държавни медии.

Две отделни атаки са били извършени към съоръжението за тежка вода в Хондаб.

Тежката вода, или деутериев оксид, се използва в ядрените изследвания като разтворител за водород. Въпреки че ударите са причинили структурни щети, не се съобщава за смъртни случаи или ранени.

Ударите идват на фона на обтегнати преговори между Вашингтон и Техеран, където ядреното обогатяване на Иран остава най-важният момент, заедно с регулацията на Ормузкия проток.

Бомбардировките са били извършени след предупреждение за евакуация.

Израелските отбранителни сили са издали "спешно предупреждение" за евакуация на ядрения комплекс и друга индустриална зона в района на Арак по-рано.

Още: Стрелба по иранската АЕЦ "Бушер", пожар след дронове и ракети срещу посолството на САЩ в Багдад (ВИДЕО)

Антон Иванов, Отговорен редактор
