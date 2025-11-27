САЩ скастриха Македония: Само знаете да говорите, променяйте конституцията

Америка не е доволна от напредъка на Македония в борбата с корупцията и съдебната реформа. Вашингтон обвини Скопие, че не изпълнява нищо от препоръчаните реформи, а демонстрира воля само на думи.

Американският посланик в Северна Македония Анджела Агелер заяви, че иска да види по-малко приказки от премиера Мицкоски и повече действия. Тя насърчи Скопие да направи и необходимите конституционни промени, ако иска пътят й към ЕС да бъде успешен.

Резултати по съдебната реформа - нулеви

Досега САЩ са инвестирали "половин милиард евро" в съдебната система на Северна Македония, но резултатите са крайно незадоволителни, коментира Агелер.

"Изобщо не ми харесва ситуацията в съдебната система. Искам да видя по-малко приказки от премиера и повече действия в рамките на съдебната система", каза Агелер пред TV21, предаде БГНЕС.

Тя допълни, че политическо влияние в съдебната система е налице, но че е оптимист, че ще дойдат хора с добра воля, които няма да се подават на натиск.

Агелер уточни, че макар Мицкоски да не трябва директно да избира прокурори, той има политическа отговорност да осигури функционираща система.

"Политиците говорят за много неща, това е част от тяхната роля. Но в крайна сметка, когато погледнете резултатите, стигате до заключението, че има патова ситуация", заяви тя.

Пътят към ЕС минава през конституционни промени

По отношение на пътя на страната към Европейския съюз, американският посланик изрази увереност, че работата по конституционните изменения е в ход и че се водят разговори, които да задействат процедурата.

"На 100% съм сигурна, че се работи по конституционните изменения. Обнадеждава ме фактът, че активно се обсъжда започването на процеса. За членство в ЕС регламентираните режими трябва да се спазват", каза Агелер.

Американският дипломат визира изискването към Македония да впише българите в своята конституция.

Тя заключи, че целта на САЩ е Северна Македония да бъде "по-безопасна, по-силна и по-сигурна страна със стабилна демокрация", като същевременно насърчава институциите да бъдат двигател на реформи, а не на политически борби.