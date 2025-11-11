Само месеци след откриването му: Мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Част от наскоро открит мост се срути в югозападната китайска провинция Съчуан, предаде "Ройтерс". Огромното съоръжение е част от национална магистрала, свързваща сърцето на страната с Тибет. Няма съобщения за жертви. Полицията блокира пътя към 758-метровия мост за движение в понеделник следобед, след като се появиха пукнатини по близките склонове и пътища, а част от планината, до моста се измести, съобщиха местните власти.

Spectacular footage shows a bridge collapse in China



In Sichuan Province, China, the recently opened Hongqi automobile bridge partially collapsed, Reuters reports.



The incident occurred along a national highway connecting central China with Tibet. No casualties have been… pic.twitter.com/bY1JtKNvH6 — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Във вторник следобед условията се влошиха, предизвиквайки свлачища, водещи до срутване на част от моста и пътното платно. Строителството на моста "Хонгчи" беше завършено по-рано тази година.