11 ноември 2025, 22:29 часа 258 прочитания 0 коментара
Само месеци след откриването му: Мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Част от наскоро открит мост се срути в югозападната китайска провинция Съчуан, предаде "Ройтерс". Огромното съоръжение е част от национална магистрала, свързваща сърцето на страната с Тибет. Няма съобщения за жертви. Полицията блокира пътя към 758-метровия мост за движение в понеделник следобед, след като се появиха пукнатини по близките склонове и пътища, а част от планината, до моста се измести, съобщиха местните власти.

Във вторник следобед условията се влошиха, предизвиквайки свлачища, водещи до срутване на част от моста и пътното платно. Строителството на моста "Хонгчи" беше завършено по-рано тази година.

Елин Димитров
