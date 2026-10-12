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Трети удар на хутите срещу летището в Рияд, САЩ призовават да не се лети до Саудитска Арабия

12 октомври 2026, 6:16 часа 846 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Трети удар на хутите срещу летището в Рияд, САЩ призовават да не се лети до Саудитска Арабия

Йеменските хути отново атакуваха международното летище в Рияд, съобщават медиите. Йеменските бунтовници, поддържани от Техеран, поеха отговорност за нападението от 10 октомври срещу летище „Крал Халид“, при което загинаха 13 души, а над 300 бяха ранени, докато саудитските власти съобщиха за нова атака, пише Reuters. В неделя неидентифициран снаряд е ударил четвъртия терминал на международното летище, предизвиквайки пожар. Според саудитската Главна дирекция за гражданска авиация има пострадали хора, но броят им не се уточнява, а оценката на щетите продължава.

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Съобщава се, че саудитските системи за противовъздушна отбрана са прехванали крилата ракета близо до международното летище „Крал Халид“. По-късно те добавиха, че в Източната провинция на страната е бил прехванат и унищожен дрон.

В телевизионно обръщение на 11 октомври представителят на хутите Яхия Сари заяви, че групировката е атакувала летището в Дамам, в Източната провинция на Саудитска Арабия, както и два обекта на саудитския петролен гигант „Сауди Арамко“.

Органът за гражданска авиация на Саудитска Арабия потвърди информацията за удар по международното летище „Крал Фахд“ в Дамам късно вечерта в неделя, като добави, че „текат проверки за сигурността и оценка на щетите по летищните съоръжения“.

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Очевидец, намиращ се на борда на самолет в Дамам, разказа, че около 20:30 часа на 11 октомври е видял как снаряд пада близо до няколко паркирани самолета и предизвиква пожар. По думите му самолетът се е върнал на стоянката, а пътниците са били евакуирани.

Риск във въздуха

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) призова в неделя американските авиокомпании да проявяват предпазливост при полети до или над Саудитска Арабия заради рискове за безопасността, свързани с продължаващите военни действия в региона и смущенията в навигационните системи. "Заплахите могат да представляват потенциален риск за въздухоплавателните средства на всякакви височини, включително при прелитане, кацане и излитане", заяви Федералната авиационна администрация, като предупреди за "потенциално опасна ситуация".

Британското посолство в Саудитска Арабия също препоръча на гражданите си да се въздържат от пътувания до Джеда, Дамам и всички летища в кралството, с изключение на летището в Медина.

Международното летище „Крал Халид“ в Рияд остава затворено за пристигащи и заминаващи полети.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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