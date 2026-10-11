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Втори и по-жесток удар на хутите по летището в Рияд: Данни за много убити и ранени

11 октомври 2026, 0:45 часа 830 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Втори и по-жесток удар на хутите по летището в Рияд: Данни за много убити и ранени

Най-малко 50 души са били хоспитализирани, след като ракета на хутите е ударила вътрешния терминал на летището "Крал Халид" в саудитската столица Рияд. Това твърди Financial Times, позовавайки се на саудитски източници. Според информацията, че около 50 души са били приети в болница близо до летището, като някои са в критично състояние.

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Други болници също са приели ранени, а големи здравни заведения в Рияд са активирали протоколи за реагиране при бедствия.

AFP съобщава, че най-малко петима са в интензивно отделение (всички саудитци), някои са били транспортирани с хеликоптер, а лекари от спешно отделение са били извикани в столицата.

Според The New York Times картината е по-трагична - има 12 загинали и над 50 ранени. Сред ранените има пострадали от счупено стъкло, причинени от срутване на тавана близо до изходи 401/403. Сред ранените са били поклонници, пътуващи към Мека. 

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Саудитските власти официално потвърдиха само "няколко" ранени и че засега няма загинали. Но в крайна сметка точно саудитската авиационна служба потвърди информацията на The New York Times - 12 убити и 309 ранени, като сред убитите има и американец:

Това е втори успешен удар на хутите по летището - при предишния загинаха трима души, включително пилот - капитан на националния авиопревозвач на Саудитска Арабия.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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