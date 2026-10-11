Втори и по-жесток удар на хутите по летището в Рияд: Данни за много убити и ранени

Най-малко 50 души са били хоспитализирани, след като ракета на хутите е ударила вътрешния терминал на летището "Крал Халид" в саудитската столица Рияд. Това твърди Financial Times, позовавайки се на саудитски източници. Според информацията, че около 50 души са били приети в болница близо до летището, като някои са в критично състояние.
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Други болници също са приели ранени, а големи здравни заведения в Рияд са активирали протоколи за реагиране при бедствия.
AFP съобщава, че най-малко петима са в интензивно отделение (всички саудитци), някои са били транспортирани с хеликоптер, а лекари от спешно отделение са били извикани в столицата.
Според The New York Times картината е по-трагична - има 12 загинали и над 50 ранени. Сред ранените има пострадали от счупено стъкло, причинени от срутване на тавана близо до изходи 401/403. Сред ранените са били поклонници, пътуващи към Мека.
Саудитските власти официално потвърдиха само "няколко" ранени и че засега няма загинали. Но в крайна сметка точно саудитската авиационна служба потвърди информацията на The New York Times - 12 убити и 309 ранени, като сред убитите има и американец:
Saudi Arabia’s General Authority of Civil Aviation (GACA) said the October 10 attack on King Khalid International Airport in Riyadh killed 12 people and injured 309 others, some critically. The dead included four Saudis, two Bangladeshis, and nationals of the U.S., Egypt, Jordan, Syria, Palestine and Sudan.— Clash Report (@clashreport) October 10, 2026
Това е втори успешен удар на хутите по летището - при предишния загинаха трима души, включително пилот - капитан на националния авиопревозвач на Саудитска Арабия.
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