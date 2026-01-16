"Тръмп държи пръста си на спусъка": Арабистът проф. Чуков за напрежението в Иран

Непрекъснато имаме различна информация и промяна на ситуацията в Иран. Американският президент Доналд Тръмп държи пръста си на спусъка, и след като има насочена пушка, тя рано или късно ще гръмне. Военните данни, с които САЩ разполагат в момента, не са достатъчни и затова военният удар се отлага. Военната мощ е недостатъчна, за да е успешна операцията. Това мнение изрази арабистът проф. Владимир Чуков в ефира на Нова телевизия за случващото се в Иран и готовността на САЩ да се намеси.

Арабистът обясни, че през юни, когато САЩ са нанесли сериозни удари, са имали много сериозен военен диспозитив в региона, а сега военната мощ е недостатъчна за постигането за исканите военни цели.

"В момента се наблюдава насочването на ударната група на самолетоносача "Линкълн" от южнокитайско море към региона", каза Чуков.

Попитан може ли да падне режимът в Иран и без намесата на Тръмп и САЩ, той отговори, че много трудно биха могли да продължат по този начин – с протести и нестабилност, нищо че хората, които са против режима, са много повече.

Относно данните, че жертвите са над 20 000, Чуков каза, че това е възможно. "Тези данни, които излизат, според мен може да се умножат по 5, по 10 пъти", смята той. И даде пример с предния президент на страната, който е издал 35 000 смъртни присъди.