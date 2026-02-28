Тръмп към Ислямската революционна гвардия: Предайте се или ще умерете! (ВИДЕО)

"На членовете на Ислямската революционна гвардия, въоръжените сили и цялата полиция, тази вечер казвам, че трябва да сложите оръжията си и да имате пълен имунитет, или, в противен случай, да се изправите пред сигурна смърт." Така се обърна американският президент Доналд Тръмп към иранските власти. По-рано той допълни, че "Съединените щати възнамеряват да унищожат всички [ирански] ракети и да сринат цялата им ракетна индустрия и военноморски сили.“

Израел превантивно удари Иран: Извънредно положение и сирени в цялата страна (ВИДЕА)

BREAKING: Trump on Iran:



To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. pic.twitter.com/vFltS4aJbP — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Предупреждение

Тръмп също така заяви, че Съединените щати са предупредили Иран да не възобновява ядрената си програма след ударите, но Техеран е отказал.

Още: Първите цели на ударите на Израел и САЩ в Иран: Списък

Войната в Иран

По-рано стана известно, че Съединените щати участват във въздушните удари на Израел срещу Иран, които започнаха тази сутрин. Това заяви американски официален източник пред "Ал Джазира", а N12 потвърждава информацията, като цитира израелски източник. Американският източник, говорещ пред "Ал Джазира", казва, че ударите са насочени срещу "иранския апарат за сигурност" и че се очаква те да са широкообхватни. Сред целите досега са Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, също потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. А Иран е затворил въздушното си пространство.

НА ЖИВО: Израел и САЩ започнаха нова война срещу Иран