Снаряд удари кораб във водите на Ирак, Иран обещава на Япония да пуска нейни плавателни съдове

01 юни 2026, 17:58 часа
Организацията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO) - един от най-достоверните източници за морския трафик - съобщи на 1 юни, че е получила информация, че товарен кораб е бил ударен от неизвестен снаряд в Персийския залив, на около 40 морски мили югоизточно от Ум Каср, Ирак. UKMTO посочи, че корабът е преминавал през залива, когато е настъпила силна експлозия, след като снарядът е поразил десния борд.

Към момента не е известно да има екологични последствия, както и ранени. Властите разследват случая.

Под панамски флаг

Корабът плава под панамски флаг, уточни междувременно иракската телевизия Alsumaria News, позовавайки се на източник от службите за сигурност.

Става въпрос за MSC SARISKA V, който е претърпял експлозията близо до шамандура номер 5, след като е приключил разтоварването на товара си в пристанището Ум Каср, се посочва в съобщението.

Предварителната информация сочи, че инцидентът е бил причинен от механична повреда вътре в кораба и няма индикации, че той е бил цел на атака, гласи пък информацията на източника, цитиран от Alsumaria.

Иран обещава да пуска японски кораби през Ормузкия проток

В същото време иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му е готова да улесни морския трафик и да гарантира сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток. Това той сподели пред японския премиер Санае Такаичи по време на телефонен разговор в понеделник - според иранската държавна медия IRNA.

„Иран е напълно готов да улесни морския транзит. Основният проблем произтича от ограниченията и препятствията, наложени от Съединените щати върху корабоплаването и търговията на Иран. Ще се стремим да гарантираме, че японските кораби могат да преминават без затруднения и с по-голяма лекота", обеща Пезешкиан.

Той заяви, че Иран винаги е разглеждал дипломацията като най-ефективния начин за решаване на съществуващите проблеми, но че неспазването на ангажиментите от страна на САЩ и „дестабилизиращите действия“ на Израел са поставили под въпрос дипломатическите усилия.

По-рано стана ясно, че Техеран преустановява контактите по темата "примирие" със Съединените щати заради продължаващата офанзива на Израел в Ливан и нестихващите военни действия в Ивицата Газа. Ирански представители също така казват, че Иран и прокситата му обмислят ескалация на натиска, включително потенциално прекъсване на ключови морски маршрути като Ормузкия проток и Баб ал-Мандеб.

Япония Ирак Иран Персийски залив Ормузки проток война Иран Масуд Пезешкиан
