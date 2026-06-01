САЩ ще плащат сериозна сметка: Иран е ударил повече военни обекти, отколкото се признава (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Сателитни снимки и видеозаписи, анализирани от BBC, показват, че от началото на войната на 28 февруари тази година Иран е нанесъл щети на най-малко 20 американски военни обекта в 8 държави в Близкия изток. Това означава, че атаките са по-мащабни, отколкото се признава публично. Ударите на Ислямската република са стрували милиони долари, защото са ударени модерни системи за противовъздушна отбрана, самолети за презареждане и радари.

Техеран е нанесъл удари както по американски бази, така и по съвместни военни съоръжения в отговор на американско-израелските удари в Иран и Ливан през последните три месеца. Пентагонът твърди, че е поразил над 13 000 цели в Иран от началото на операция "Епична ярост".

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей се опита да подчертае успеха на своята армия в нанасянето на удари по американски съоръжения. В изявление миналата седмица той заяви, че Близкият изток вече не е „безопасно място“ за американските бази.

Докато Белият дом многократно твърди, че иранската армия е почти унищожена, анализатори посочват, че щетите, наблюдавани по американските съоръжения, сочат, че контраатаките на Техеран са били по-прецизни и мащабни, отколкото американските власти са признавали досега. Американски представител на отбраната отказва обаче да коментира констатациите на BBC Verify, позовавайки се на „причини, свързани с оперативната сигурност“.

САЩ се опитаха да ограничат сателитния анализ на войната, като поискаха от Planet – един от основните доставчици – да наложи „безсрочно“ ограничение върху новите снимки на Иран и по-голямата част от Близкия изток. Компанията обоснова тази мярка с желанието си да гарантира, че снимките ѝ няма да бъдат използвани „от враждебни сили за нанасяне на удари срещу персонал и цивилни граждани на съюзниците и партньорите от НАТО“.

BBC обаче са използвали сателитни снимки от други международни доставчици в комбинация с по-стари снимки от Planet, за да проследят щетите, причинени от иранските атаки.

Удари по най-модерни системи за ПВО, самолети и дронове

Обектите се намират в Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Катар, Кувейт, Ирак, Йордания, Бахрейн и Оман. Реалната цифра може да е по-висока, като според някои анализатори броят на ударените бази достига 28.

Сред ценното оборудване, което е било повредено, са три най-модерни системи за противоракетна отбрана в авиационните бази "Ал Рувайс" и "Ал Садер" в ОАЕ и в авиационната база "Мувафак Салти" в Йордания.

Известно е, че САЩ разполагат само с осем батареи от системата за противоракетна отбрана THAAD, които са разположени в бази по целия свят и чието производство струва около 1 млрд. долара. За експлоатацията на всяка система е необходим екипаж от около 100 войници, а ракетите прехващачи, които тя изстрелва, струват около 12,7 млн. долара на брой.

Вицеадмирал Марк Мелет, бивш ръководител на ирландските въоръжени сили, заяви пред BBC Verify, че батареите са в сърцевината на „изключително сложна“ регионална отбранителна мрежа, която не може да бъде „бързо или лесно заменена“.

Иран е нанесъл и два удара по хангарите на военновъздушната база „Ал Сафран“ в ОАЕ, като цел там са съоръженията, в които се съхраняват изтребители Mirage 2000 и безпилотни летателни апарати Wing Loong. ОАЕ ги бяха използвали в десетки удари срещу ирански цели, включително в Бандар Абас и нефтопреработвателен завод в Лаван.

Iran hit aircraft hangars at the UAE's Al Safran Air Base twice, targeting the facility hosting Mirage 2000 jets and Wing Loong drones that the UAE had used in dozens of strikes against Iranian targets including Bandar Abbas and Lavan oil refinery.



Иранските удари са нанесли тежки щети и на американски самолети за дозареждане и наблюдение във военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, както показва експертният анализ на сателитни снимки, на които ясно се виждат повредени самолети и димящи кратери.

Един от самолетите е идентифициран от анализатор на MAIAR като наблюдателен E-3 Sentry. Американските медии съобщиха, че замяната му може да струва до 700 милиона долара.

Иранските атаки са насочени и срещу военновъздушната база „Али Ал Салем“ и лагера „Арифджан“ в Кувейт. Анализатори от MAIAR идентифицираха унищожени бункери за съхранение на гориво, хангари за самолети и жилища за войници на сателитни снимки на базата, която беше ударена многократно в хода на конфликта. А в лагера „Арифджан“ компанията за отбранителна разузнавателна информация Janes идентифицира значителни щети по оборудването за сателитна комуникация.

Размерът на щетите, нанесени на американските съоръжения, е труден за количествено определяне, но според оценка на Пентагона от май общата стойност на операция „Епична ярост“ възлиза на 29 млрд. долара, като голяма част от тази сума вероятно ще бъде изразходвана за „разходи за ремонт или подмяна на оборудване“, унищожено по време на конфликта. Демократите твърдят, че това вероятно е занижена оценка.

Сега е установено също, че поне 42 самолета – включително изтребители F-15 и F-35, 24 дрона MQ-9 Reaper и един атакуващ самолет A-10 – са били унищожени или повредени от февруари насам: MQ-9 Reaper: Иран е унищожил толкова от уникалните дронове на САЩ, колкото за 1 млрд. долара.

В сравнение със скъпото оборудване, използвано от американската армия, Иран е използвал евтини, лесно заменяеми дронове в атаките си срещу цели в Близкия изток.

Експерти посочват, че иранските тактики са се развивали в хода на войната, като са преминали от масирани ракетни обстрели, насочени срещу градове и бази в целия регион, към по-прецизни и целенасочени нападения.

Крехкото примирие: нова ескалация, включително в Кувейт

Примирието между САЩ и Иран отново бе поставено под натиск. В четвъртък Иранската революционна гвардия обяви, че е нанесла удари по американска база в региона, след като САЩ нанесоха нови удари в южната част на Иран.

САЩ заявиха, че през уикенда са нанесли удари по ирански военни обекти, докато Техеран съобщи, че е отвърнал, като е нанесъл удари по американска база. Всичко това бележи третата известна ескалация на напрежението за една седмица в района на Ормузкия проток.

Централното командване на САЩ заяви, че е нанесло „удари в самоотбрана“ в отговор на „агресивни действия от страна на Иран“, сред които, според него, е и свалянето на американски безпилотен летателен апарат над международни води. Иранската революционна гвардия каза, че е нанесла удар по въздушна база, използвана от американските сили за атака срещу южната част на Иран.

Междувременно Кувейт заяви, че неговата система за противовъздушна отбрана е посрещнала „враждебни“ ракети и безпилотни летателни апарати, като по-късно външното министерство в страната осъди „отвратителните и повтарящи се ирански атаки“.

Американският президент Доналд Тръмп призова критиците си да „се отпуснат и да се успокоят“ в публикация в Truth Social на 1 юни, като заяви, че „в крайна сметка всичко ще се нареди“. Той каза, че Иран „наистина иска да сключи сделка и тя ще бъде добра за САЩ“.