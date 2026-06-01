Иран нанесе шокиращ удар в преговорите за мир

01 юни 2026, 16:35 часа
Иран преустановява преговорите за поне по-дълго примире със САЩ, които се водят през посредници (Пакистан на първо място) - това съобщи иранската информационна агенция Tasnim. Причината - Израел не спира военните действия в Ливан и Ивицата Газа. За Иран особено въпросът с Ливан е изключително важен - от Техеран винаги са настоявали всяко споразумение задължително да включва Иран.

Техеран настоява, че преговорите няма да се възобновят, освен ако израелските операции не спрат и израелската армия не се изтегли от окупираните райони в Ливан. Буквално преди по-малко от денонощие израелската армия стигна толкова дълбоко в Южен Ливан, колкото не е била от много години. Заради това Франция поиска и заседание на Съвета за сигурност на ООН - френският президент Еманюел Макрон отдавна защитава позиция, че случващото се в Ливан трябва да бъде прекратено - ОЩЕ: При най-дълбокото си навлизане от 25 години: Израел със стратегическо превземане в Южен Ливан

По-рано в един глас иранският външен министър Аббас Арагчи и председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупредиха в официалните си профили в "Х", че заради действията на Израел в Ливан примирието със САЩ е нарушено и САЩ и Израел носят отговорността:

Ирански представители също така казват, че Иран и прокситата му обмислят ескалация на натиска, включително потенциално прекъсване на ключови морски маршрути като Ормузкия проток и Баб ал-Мандеб. Баб-ал Мандеб е алтернативата на Ормузкия проток, но през Червено море и там хутите, отдавна съюзници на Иран, могат да нанесат сериозни щети. А информацията от Tasnim беше гарнирана с публикуване на видеокадри на скоростни малки катери, влизащи в Ормузкия проток - автор на публикацията са военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция:

Иронично, малко по-рано днес европейският външен министър Кая Калас изказа специална благодарност към Пакистан като медиатор, защото е предотвратена "пълномащабна война":

Ивайло Ачев
