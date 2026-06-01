Иран нанесе шокиращ удар в преговорите за мир

Иран преустановява преговорите за поне по-дълго примире със САЩ, които се водят през посредници (Пакистан на първо място) - това съобщи иранската информационна агенция Tasnim. Причината - Израел не спира военните действия в Ливан и Ивицата Газа. За Иран особено въпросът с Ливан е изключително важен - от Техеран винаги са настоявали всяко споразумение задължително да включва Иран.

Техеран настоява, че преговорите няма да се възобновят, освен ако израелските операции не спрат и израелската армия не се изтегли от окупираните райони в Ливан. Буквално преди по-малко от денонощие израелската армия стигна толкова дълбоко в Южен Ливан, колкото не е била от много години. Заради това Франция поиска и заседание на Съвета за сигурност на ООН - френският президент Еманюел Макрон отдавна защитава позиция, че случващото се в Ливан трябва да бъде прекратено - ОЩЕ: При най-дълбокото си навлизане от 25 години: Израел със стратегическо превземане в Южен Ливан

Israeli forces occupied Beaufort Castle in southern Lebanon today — the first time the IDF has been there since Israel’s full withdrawal in May 2000, 26 years ago.



Beaufort Castle (Qala’at al-Shaqif) sits on a strategic ridge near the Litani River and has deep historical… pic.twitter.com/EVYh4s8Mom — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

По-рано в един глас иранският външен министър Аббас Арагчи и председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупредиха в официалните си профили в "Х", че заради действията на Израел в Ливан примирието със САЩ е нарушено и САЩ и Израел носят отговорността:

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:



The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon.



Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts.



The US and Israel are responsible for the consequences of… pic.twitter.com/mxapeTAAYy — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

Iran's Ghalibaf:



The naval blockade and escalation of war crimes in Lebanon by the genocidal Zionist regime are clear evidence of U.S. noncompliance with the ceasefire.



Every choice has a price, and the bill comes due. It will all fall into place. pic.twitter.com/KzJj0n0Soh — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

Ирански представители също така казват, че Иран и прокситата му обмислят ескалация на натиска, включително потенциално прекъсване на ключови морски маршрути като Ормузкия проток и Баб ал-Мандеб. Баб-ал Мандеб е алтернативата на Ормузкия проток, но през Червено море и там хутите, отдавна съюзници на Иран, могат да нанесат сериозни щети. А информацията от Tasnim беше гарнирана с публикуване на видеокадри на скоростни малки катери, влизащи в Ормузкия проток - автор на публикацията са военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция:

IRGC Navy releases footage of fast-boat patrols in the Strait of Hormuz, describing them as round-the-clock routine operations.



The boats are tasked with "guiding" transiting vessels — and stopping any that ignore warnings. pic.twitter.com/hhjePo2BVZ — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

Иронично, малко по-рано днес европейският външен министър Кая Калас изказа специална благодарност към Пакистан като медиатор, защото е предотвратена "пълномащабна война":

EU's Kaja Kallas:



Pakistan has been the main mediator between the United States and Iran.



Your diplomatic efforts have helped to prevent a return to full-blown war on several occasions and these efforts are much recognized and appreciated across Europe.



With your support,… pic.twitter.com/37AuzCRdcS — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

