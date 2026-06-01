Силен срив на износа: Икономиката на Турция удари на камък

Рязък спад на износа доведе до забавяне на икономическия растеж на Турция през първото тримесечие на 2026 г. до 2,5 процента на годишна база, което е засегнало сериозно икономическата активност. В периода януари – март износът е спаднал с 12,7 процента в сравнение със същия период миналата година, съобщи „Тюркийе тудей“, като се позова на данни, оповестени днес от Турския статистически институт (ТюркСтат).

През тримесечието данните показват нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) с едва 0,1 процента в сравнение с предишното тримесечие, което говори за значителна загуба на темпа на растеж в началото на годината.

По текущи цени турският БВП се е увеличил на годишна база с 35,7 процента до 16,99 трилиона турски лири (389,6 млрд. долара).

