Трагедия в Турция: 8 жертви на катастрофа, сред които и бебе (ВИДЕА)

Тежка катастрофа с автобус отне живота на 8 души, сред които и бебе в Западна Турция рано тази сутрин. Той е пътувал по линията Измир - Анталия и се е блъснал в предпазните мантинели край квартал Търказ на автомагистрала Денизли - Айдън. Вследствие на удара в автобуса е избухнал пожар, съобщава турската медия Haber 7, цитирана от бТВ. След подадения сигнал на мястото на инцидента са изпратени екипи на Спешна медицинска помощ, Агенцията за управление при бедствия и извънредни ситуации, Националния медицински спасителен екип, полицията, пожарната и жандармерията. При пожара са загинали шофьорът Мустафа Февзи Мердин и осем от пътниците, сред които и 9-месечно бебе, пише Асошиейтед прес, позовавайки се на информация на турската агенция ДХА. Други 33 души са ранени.

Притиснати около вратите

Пострадалите са транспортирани с линейки до болници в района. Разследването е показало, че след катастрофата и избухването на пожара в автобуса е настъпила паника.

Част от пътниците са загинали, след като са били притиснати в зоните около вратите при опита си да се евакуират.

Телата на жертвите са откарани за аутопсия в моргата на регионалната дирекция на Института по съдебна медицина в Денизли.

Работата на спасителните екипи на място е приключила.

Заради катастрофата движението в посока Денизли беше спряно за около 4-5 часа. След изтеглянето на автобуса пътят беше отворен за движение.

Автобусът е изгорял напълно

Мащабът на трагедията, разиграла се през нощта, стана напълно ясен с първите лъчи на деня по време на огледа на местопроизшествието.

Установено е, че пламъците са унищожили напълно покрива, страничните панели и вътрешността на автобуса, а от пътническите седалки са останали единствено оголените метални конструкции.

Вследствие на удара мантинелите са се забили в предната част на автобуса, а двигателят и ходовата част са изгорели напълно и са се превърнали в овъглена маса.

След приключване на работата на прокурора и екипите за оглед на местопроизшествието, останките от автобуса, превърнал се в купчина метал, са били отстранени от магистралата с помощта на кран.

Разследването на причините за катастрофата продължава.

Съболезнования за жертвите

Председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш публикува съболезнователно послание за загиналите.

„Изказвам съболезнования на близките на нашите съграждани, които загубиха живота си при трагичната автобусна катастрофа в Саръкьой, Денизли.

Пожелавам бързо възстановяване на ранените. Нека Бог се смили над загиналите. Поднасям съболезнованията си на целия ни народ“, написа той в социалните мрежи.