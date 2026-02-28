Войната в Украйна:

Тръмп потвърди новата война срещу Иран: Те са група от лоши хора (ВИДЕО)

28 февруари 2026, 9:55 часа 322 прочитания 0 коментара
Доналд Тръмп официално обяви, че Съединените щати са започнали военна операция срещу Иран. В първите си думи след началото на ударите Тръмп акцентира върху следните моменти: „Иран никога не трябва да има ядрени оръжия.“, „Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме заплахата, представлявана от иранския режим.“, „Иран е отговорен за многобройните атаки срещу американските интереси в региона.“

Думите на Тръмп

Американският президент заяви още, че "Съединените щати възнамеряват да унищожат всички свои [иранските] ракети и да сринат цялата им ракетна индустрия и военноморски сили.“Тръмп също така допълни, че Съединените щати са предупредили Иран да не възобновява ядрената си програма след ударите, но Техеран е отказал. Той също така призова войниците от Корпуса на ислямската гвардия да оставят оръжието си и да се предадат.

Войната в Иран

По-рано стана известно, че Съединените щати участват във въздушните удари на Израел срещу Иран, които започнаха тази сутрин. Това заяви американски официален източник пред "Ал Джазира", а N12 потвърждава информацията, като цитира израелски източник. Американският източник, говорещ пред "Ал Джазира", казва, че ударите са насочени срещу "иранския апарат за сигурност" и че се очаква те да са широкообхватни. Сред целите досега са Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, също потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. А Иран е затворил въздушното си пространство.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
