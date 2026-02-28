НА ЖИВО: Израел и САЩ започнаха нова война срещу Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите са насочени срещу "иранския апарат за сигурност" и се очаква те да са широкообхватни, казват американски източници. Сред целите досега са Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. А Иран е затворил въздушното си пространство и интернет трафикът в страната вече е намалял наполовина.

Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Той заяви, че Съединените щати са предупредили Иран да не възобновява ядрената си програма след ударите, но Техеран е отказал. Също така призова войниците от Иранската революционна гвардия да сложат оръжие и да се предадат.