Синът на последния ирански шах: Много сме близо до окончателната победа (ВИДЕО)

Помощта, обещана от президента на Съединените щати на смелия народ на Иран, вече пристигна. Това е хуманитарна интервенция и нейната цел е Ислямската република, нейният апарат за репресии и нейната машина за убийства, а не страната и великата нация Иран. Въпреки тази помощ обаче, окончателната победа ще бъде постигната от нас. Ние, нацията Иран, ще завършим работата в тази последна битка." Това каза в специално изявление синът на последния ирански шах Реза Пахлави.

Reza Pahlavi:



The assistance promised by the President of the United States to the brave people of Iran has now arrived.



This is a humanitarian intervention, and its target is the Islamic Republic, its apparatus of repression, and its killing machine—not the country and the… pic.twitter.com/FPQ63yhFuo — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Тръмп за ударите срещу Иран: Това ще бъде единственият ви шанс за поколения напред (ВИДЕО)

Реза Пахлави

Още: Може да загинат американци и САЩ да дадат жертви

По думите му: "Времето да се върнем на улицата е близо. Бъдете бдителни и готови, за да можете в подходящия момент – за който ще ви информирам точно – да се върнете на улицата за финалните действия. Много сме близо до окончателната победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да си върнем Иран и да го възстановим."

Доналд Тръмп

"Може да загинат американци и САЩ да дадат жертви". Това допусна американският президент Доналд Тръмп малко след началото на войната в Иран и допълни, че "това често се случва във война – но правим това за бъдещето." По-рано той се обърна към иранците с думите: "Когато приключим, поемете управлението си – то ще бъде ваше. Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколения напред." По думите му „Иран никога не трябва да има ядрени оръжия.“, „Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме заплахата, представлявана от иранския режим.“, „Иран е отговорен за многобройните атаки срещу американските интереси в региона.“

Тръмп потвърди новата война срещу Иран: Те са група от лоши хора (ВИДЕО)