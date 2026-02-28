Правителството на Гюров:

Синът на последния ирански шах: Много сме близо до окончателната победа (ВИДЕО)

Помощта, обещана от президента на Съединените щати на смелия народ на Иран, вече пристигна. Това е хуманитарна интервенция и нейната цел е Ислямската република, нейният апарат за репресии и нейната машина за убийства, а не страната и великата нация Иран. Въпреки тази помощ обаче, окончателната победа ще бъде постигната от нас. Ние, нацията Иран, ще завършим работата в тази последна битка." Това каза в специално изявление синът на последния ирански шах Реза Пахлави.

По думите му: "Времето да се върнем на улицата е близо. Бъдете бдителни и готови, за да можете в подходящия момент – за който ще ви информирам точно – да се върнете на улицата за финалните действия. Много сме близо до окончателната победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да си върнем Иран и да го възстановим."

"Може да загинат американци и САЩ да дадат жертви". Това допусна американският президент Доналд Тръмп малко след началото на войната в Иран и допълни, че "това често се случва във война – но правим това за бъдещето." По-рано той се обърна към иранците с думите: "Когато приключим, поемете управлението си – то ще бъде ваше. Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколения напред." По думите му  „Иран никога не трябва да има ядрени оръжия.“, „Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме заплахата, представлявана от иранския режим.“, „Иран е отговорен за многобройните атаки срещу американските интереси в региона.“

