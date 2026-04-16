Тръмп се похвали с примирие между Израел и Ливан: Ще реша 10-та война

16 април 2026, 20:32 часа
По традиционния за него начин т.е. чрез съобщение в социалната му мрежа Truth Social, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Ливан са се съгласили на 10-дневно примирие. То започва точно в полунощ т.е. от 0:01 часа на 17 април огънят би трябвало да спре. Турският информационен проект Clash Report иронично коментира в профила си в "Х", че примирието значи, че Израел ще може да организира военни операции и удари когато си иска - подобно на примирието от ноември, 2024 година.

По думите на Тръмп, той говорил отделно с ливанския президент Джоузеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху. А журналистът на Axios Барак Равид твърди, че Тръмп публикувал съобщението точно когато започвала среща на израелския министерски съвет и израелските министри научили какво става от Truth Social, без да могат да проведат вътрешно обсъждане - Още: Кабинетът по сигурността на Израел обсъжда евентуално примирие с Ливан

По-рано Axios публикува новина, че Тръмп говорил с Аун по телефона.

"Наредих на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Рубио, заедно с председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Разин Кейн, да работят с Израел и Ливан за постигане на траен МИР. За мен беше чест да разреша 9 войни по света и това ще бъде моята 10-та, така че нека ГО СВЪРШИМ!", добавя Тръмп.

Отделно, в друга публикация Тръмп казва, че Аун и Нетаняху ще дойдат да водят преговори в Белия дом - той ще ги покани и вярва, че бързо ще има разбирателство, двете страни искали мир:

Ивайло Ачев
