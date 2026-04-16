Тръмп се похвали с примирие между Израел и Ливан: Ще реша 10-та война

По традиционния за него начин т.е. чрез съобщение в социалната му мрежа Truth Social, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Ливан са се съгласили на 10-дневно примирие. То започва точно в полунощ т.е. от 0:01 часа на 17 април огънят би трябвало да спре. Турският информационен проект Clash Report иронично коментира в профила си в "Х", че примирието значи, че Израел ще може да организира военни операции и удари когато си иска - подобно на примирието от ноември, 2024 година.
По думите на Тръмп, той говорил отделно с ливанския президент Джоузеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху. А журналистът на Axios Барак Равид твърди, че Тръмп публикувал съобщението точно когато започвала среща на израелския министерски съвет и израелските министри научили какво става от Truth Social, без да могат да проведат вътрешно обсъждане - Още: Кабинетът по сигурността на Израел обсъжда евентуално примирие с Ливан
По-рано Axios публикува новина, че Тръмп говорил с Аун по телефона.
"Наредих на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Рубио, заедно с председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Разин Кейн, да работят с Израел и Ливан за постигане на траен МИР. За мен беше чест да разреша 9 войни по света и това ще бъде моята 10-та, така че нека ГО СВЪРШИМ!", добавя Тръмп.
I just had excellent conversations with the Highly Respected President Joseph Aoun, of Lebanon, and Prime Minister Bibi Netanyahu, of Israel.
These two Leaders have agreed that in order to achieve PEACE between their Countries, they will formally begin a 10…
Отделно, в друга публикация Тръмп казва, че Аун и Нетаняху ще дойдат да водят преговори в Белия дом - той ще ги покани и вярва, че бързо ще има разбирателство, двете страни искали мир:
I will be inviting the Prime Minister of Israel, Bibi Netanyahu, and the President of Lebanon, Joseph Aoun, to the White House for the first meaningful talks between Israel and Lebanon since 1983, a very long time ago.
Both sides want to see PEACE, and I believe that…
