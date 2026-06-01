Смъртоносен взрив в сграда на минна компания в Мианмар, има десетки жертви (ВИДЕА)

01 юни 2026, 6:12 часа 492 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
В Мианмар 46 души са загинали и над 70 са били ранени при експлозия в сграда на минна компания. Сред жертвите има деца. Взривни вещества, принадлежащи на местна минна компания, са избухнали в село Каунгтуп в североизточен Мианмар. Стотици къщи са повредени, което е засегнало почти цял квартал.

Огромен облак дим се е издигал над селото малко след като експлозията е избухнала в неделя.

Първоначално много хора са помислили, че взривът е причинен от въздушен удар.

Мианмар взрив
Виолета Иванова Редактор
