Франция поиска заседание на Съвета за сигурност след превземане на замък в Ливан

Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като израелската армия превзе средновековния замък "Бофор" в Ливан, където вече се вее израелското знаме, обяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от АФП. "Поисках спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, защото макар да признаваме правото на Израел, както и на всички държави, на легитимна самоотбрана, да се защитава срещу атаките на "Хизбула", нищо не може да оправдае продължаването на израелските военни операции в Ливан и все по-дълбокото му навлизане в ливанска територия", заяви Баро.

"Сериозна грешка на Израел"

"Това е сериозна грешка от страна на Израел, защото това настъпление на ливанска територия не само противоречи на ангажиментите на Израел, тъй като от 17 април в Ливан има примирие, но и е в нарушение на международното право", добави министърът.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху окачестви превземането на замъка "Бофор" като "драстична промяна в израелската кампания срещу "Хизбула", предава Франс прес. "Превземането на "Бофор" е драматична промяна в политиката, която водим. Прекрачихме границата на страха. Поемаме инициативата и оперираме на всички фронтове - в Сирия, Гацза и Ливан," заяви Нетаняху.

А израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията ще остане там като част от зоната за сигурност на Израел в Ливан. "Под ръководството на министър-председателя Нетаняху и под мое ръководство армията разшири операциите си в Ливан, пресече река Литани и превзе хребета Бофор – една от най-важните стратегически точки за защита на населените места в Галилея и за да гарантира сигурността на нашите войници", написа министърът в канала си в Телеграм.

Израелските сили използват замъка "Бофор" като база по време на окупацията на Южен Ливан, продължила две десетилетия и приключила през 2000 г. Оттам се разкрива гледка към обширни части от Южен Ливан.

"Четиридесет и четири години след героичната битка при "Бофор" и в този ден, посветен на паметта на загиналите войници от Първата ливанска война (1982 г.), войници се върнаха на хребета на Бофор и отново издигнаха израелското знаме", добави Кац.