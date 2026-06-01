Работим най-много, а сме най-бедни: България е лидер по дълга работна седмица в ЕС

Българите са едни от най-работещите нации в ЕС. Това сочат най-новите данни на Евростат.

Страната ни е на второ място по дължина на работната седмица, изпреварвайки всички държави от Западна Европа, които са лидери по благосъстояние и икономически показатели и постигат тези резултати с много по-малко часове работа.

Според статистиката първенството по работохолизъм е балканско - най-много работят гърците и веднага след тях - ние.

Още: 2-дневна работна седмица: След 10 г. хората няма да са необходими

През 2025 г. действителното седмично работно време на работниците на пълен и непълен работен ден в ЕС на възраст 20-64 години на основната им работа е било средно 35,9 часа, което е спад спрямо 36,9 часа през 2015 г.

Кой работи най-много и кой най-малко

Разглеждайки страните от ЕС, най-дългите работни седмици са регистрирани в Гърция (39,6 часа), България и Полша (и двете по 38,7 часа) и Литва (38,4 часа). За разлика от тях, Нидерландия има най-кратката работна седмица (31,9 часа), следвана от Дания и Германия (и двете по 33,9 часа) и Австрия (34 часа).

Професиите с най-дълга работна седмица в ЕС са квалифицираните работници в селското, горското и рибното стопанство (42,0 действителни работни часа), мениджърите (40,6) и професиите във въоръжените сили (39,4). На обратния полюс, най-кратките работни седмици са регистрирани при професиите, свързани с елементарни задачи (31,8), помощен персонал (34,0) и работници в сферата на услугите и продажбите (34,5).

Още: Четиридневната работна седмица носи по-голямо удовлетворение от работата: Проучване

На много места има разлики между мъжете и жените, в България работят наравно

Средните седмични работни часове за заетите на пълен работен ден в ЕС се различават между мъжете и жените през 2025 г. - мъжете са работили средно по 39,4 часа седмично, докато жените са работили по 37,6 часа.

Източник: Getty Images

Най-големите разлики между мъжете и жените (3 часа или повече на седмица) са наблюдавани в Ирландия, където мъжете са работили 39,9 часа на седмица в сравнение с 35,9 часа за жените, Нидерландия (38,4 часа за мъжете и 35,0 часа за жените) и Гърция (41,8 часа за мъжете и 38,8 часа за жените). Противно на това, най-малките разлики между мъжете и жените, по-малки от 0,5 часа на седмица, са регистрирани в Латвия и България.

В ЕС през 2025 г. заетите лица са отчели следното средно седмично работно време на основната си работа:

Още: България е втора в ЕС по продължителност на работната седмица

9,9% не са работили на основната си работа през референтната седмица

7,2% са работили между 0,5 и 19,5 часа

6,6% са работили между 20 и 24,5 часа

3,4% са работили между 25 и 29,5 часа

9,2% са работили между 30 и 34,5 часа

16,4% са работили между 35 и 39,5 часа

37,6% са работили между 40 и 44,5 часа

4,0% са работили между 45 и 49,5 часа

5,8% са работили 50 или повече часа седмично

Диапазонът от 40,0 до 44,5 действително отработени часа седмично представлява най-големият дял от заетите в повечето страни, като най-високите дялове са регистрирани в България (82,8%), Латвия (77,1%) и Румъния (75,5%). Изключения са наблюдавани в Белгия, Дания, Финландия, Франция и Ирландия, където най-големият дял от заетите са работили средно между 35,0 и 39,5 часа седмично.