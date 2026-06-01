Паника в храма: Епископ се свлече пред очите на всички (ВИДЕО)

Архиепископ Елпидофор от Америка е припаднал по време на неделна сутрешна божествена литургия в катедралата „Свети Николай“ в Арецо в гръцкия град Солун, предаде гръцкото издание Kathimerini. Елпидофор беше в Солун от събота за планирани църковни посещения, пише още гръцкото издание. Инцидентът е станал по време на службата и е предизвикало безпокойство сред богомолците и духовенството, присъстващи в църквата.

На мястото на инцидента са били незабавно извикани екипи на спешна медицинска помощ.

Какво е състоянието му?

Парамедици са оказали първа помощ и са транспортирали архиепископа до 424-та военна болница в Солун за превантивни медицински прегледи. Състоянието му не е било разкрито веднага.

Първоначално нямаше допълнителни подробности за здравословното му състояние и се очакват актуализации от болничните служители или църковните власти.

По-късно стана ясно, че с него е бил заместник-министърът на вътрешните работи, отговарящ за Македония и Тракия, Константинос Гкулекас. Елпидофорос е преминал необходимите изследвания и не е показал никакви симптоми. Чувствайки се по-добре, той си тръгна малко по-късно, пише гръцката телевизия SKAI.

Кой е Архиепископ Елпидофор?

Елпидофор Американският е епископ на Вселенската патриаршия на Константинопол и професор в Богословския факултет на Аристотелския университет в Солун. От 22 юни 2019 г. той служи като архиепископ и примас на Гръцката православна архиепископия на Америка.