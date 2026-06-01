Левски брои 1 милион евро за нападател на изпаднал от елита на Нидерландия

В Левски се готвят усилено за предстоящото участие на тима в предварителните кръгове на Шампионска лига. През последните няколко дни „сините“ се разделиха с немалко играчи и сега ще трябва да им бъдат намерени заместници в най-кратки срокове. Ръководството и треньорският щаб не спират да работят по лятната селекция и вече има набелязани редица футболисти, които евентуално да привлекат в следващите седмици.

Участието в Шампионска лига е големият коз на Левски

Един от тези играчи е централния нападател Муса Сумано. Според информация на колегите от „Тема спорт“ 20-годишният французин е силно желан от Левски, като „сините“ дори са стартирали преговори с неговия тим – НАК Бреда. Отборът изпадна от елита на Нидерландия и затова на „Герена“ се надяват, че ще успеят да склонят клуба да се раздели с офанзивния футболист.

Moussa Soumano kopt NAC op 2-2 in de 87e minuut! 👀#nactwe pic.twitter.com/2yAQOVfWWu — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2026

Трансферът на французина би излязъл около 1 милион евро – сума, която в момента „сините“ могат да си позволят. Ръководството на Левски също така смята, че може да изкуши Сумано да приеме офертата на „сините“ с участието на тима в Шампионска лига.

Муса Сумано има договор с НАК Бреда до лятото на 2029-та

Муса Сумано е юноша на френския Ред Стар, но след това става част от школата на Аячо. Той преминава през всички формации на тима преди да дебютира за първия отбор през 2023-та. През миналото лято нападателят е купен от НАК Бреда, като нидерландците броят 450 хиляди евро за правата му. До момента французинът има на сметката си общо 16 мача за нидерландския отбор, в които се е отчел с 5 попадения. Сумано има договор с НАК до лятото на 2029 година.

