Сирийският президент призова Тръмп за пълно премахване на санкциите срещу Сирия

Сирийският президент Ахмед ал Шараа е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Двамата са обсъдили подкрепата за сирийската икономика и най-новото развитие на ситуацията в региона, съобщиха от президентската канцелария. В разговора Аш Шараа е заявил, че вдигането на оставащите американски санкции срещу Сирия е ключово за съживяване на сирийската икономика и привличане на инвестиции, се посочва в изявлението.

ОЩЕ: Заради Иран: Президентът на Сирия обяви дали страната му ще воюва (ВИДЕО)

САЩ казват, че някои санкции остават в сила, въпреки че премахват по-голямата част от тях и оттеглят Закона "Сизър", по силата на който бяха наложени широки ограничения на физически лица, компании и институции, свързани с бившия президент Башар Асад.

Вашингтон казва, че ще се запазят санкциите срещу Асад и негови сътрудници, срещу предполагаеми нарушители на човешките права, трафиканти на водещия до пристрастяване стимулант каптагон и други лица и сили, които според него дестабилизират региона.

САЩ съобщиха също, че преразглеждат категоризирането на Сирия като държавен спонсор на тероризма, ограничаващо американската помощ за други страни, износа на оръжие и определени финансови трансакции.

ОЩЕ: Мерц прие сирийския президент и отвори темата сирийците в Германия да се връщат в Сирия (ВИДЕО)

Свалянето на останалите санкции се смята като цяло за ключово за успеха на новото сирийско правителство. Няколко саудитски фирми планират инвестиции за милиарди долари в страната като част от усилията на Рияд да подкрепи възстановяването й. Други държави от Персийския залив също обещаха финансова помощ, отбелязва Reuters, цитирана от БТА.