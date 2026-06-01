"Да ги приберем в някое дълбоко чекмедже": Сбогуваме се с трудовите книжки

От днес, 1 юни 2026 г., хартиената трудова книжка остава в историята. От днес нататък тя официално престава да се използва, като вместо това ще бъде заменена от електронен трудов запис в регистъра на заетостта, поддържан от Национална агенция за приходите.

До днес вработещи по трудов договор вече трябва да са получили обратно от работодателите си окончателно оформените трудови книжки, в които е вписан трудовият им стаж.

Промяната е резултат от изменения в Кодекса на труда и Закона за държавния служител, приети през 2023 г.

Ще отпадат и други "излишни хартийки"

"Трудовите книжки отиват в историята в резултат на промените, които направихме през 2023 г. Днес е крайният срок за връщане на трудовите книжки на служителите, "приключени" и с въведени данни в регистъра на заетостта. Сега могат всички да ги приберат в някое дълбоко чекмедже и да забравим за тях", написа във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Той напомня, че от днес влиза в сила и дигитализацията на служебната книжка на държавните служители - следващата стъпка от приетата тогава реформа.

"Една реформа изисква хоризонт, особено когато засяга трудови и осигурителни права на милиони. Анализът за отпадането на трудовата и служебната книжка започнах като министър през 2022 г, законовите промени приехме (след много работа по тях) през 2023, а досега се надграждаха системи и се попълваха данни", коментира той.

Божанов е категоричен, че има" още много такива излишни хартийки, за чието отпадане отново ще внасяме законодателни предложения".

За да може като се обърнем назад, да видим, че сме свършили много за облекчаване на българските граждани, допълни той.