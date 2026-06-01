Техеран: Преговорите с Вашингтон продължават

Преговорите и размяната на съобщения със САЩ продължават, заяви днес пред ирански държавни медии иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс. Не трябва да придаваме значение на спекулациите и не мога да дам отговор кога преговорите ще доведат до ясен резултат, добави той.

Още: Хаменей може да блокира пътя към мир - уранът с почти оръжейно качество остава в Иран

“Преговорите и размяната на съобщения продължават и докато не бъде постигнат конкретен резултат, да се вадят каквито и да е изводи е преждевременно. Всичко, което се говори в момента, са само предположения и не трябва да му се придава особено значение, докато не бъде получена официална информация и окончателно потвърждение”, добави той.

Още: Иран: Няма да има никакво споразумение със САЩ

В петък говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи съобщи, че Ислямската република продължава да си разменя съобщения със САЩ, но все още не става въпрос за финално споразумение.

Още: "Не трябваше да сме в Иран": Тръмп го каза и поиска още от сегашната договорка за мир (ВИДЕО)

По-рано днес в. “Ню Йорк таймс” информира, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поставил по-тежки условия за споразумение с Иран, които вече са били изпратени на Техеран, отбелязва ТАСС.