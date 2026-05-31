Иран: Няма да има никакво споразумение със САЩ

Докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани, Иран няма да приеме никакво споразумение със САЩ.

Това каза главният преговарящ на Техеран Мохамад Багер Галибаф, цитиран от агенциите.

"Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага. Единственият ни критерий е постигането на ясни резултати, преди и ние да изпълним своите задължения в замяна", добави той, след като положи клетва като преизбран председател на парламента заедно с неговия президиум.

Позицията на САЩ

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред „Фокс нюз“, че Вашингтон и Техеран може скоро да сключат мирно споразумение, но в същото време подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата, предаде БТА.

В интервюто Тръмп добави, че Ислямската република се е съгласила да не разработва или притежава ядрени оръжия.

Тръмп е прегледал подробно проекта за ядрено споразумение с Иран, който му е представен от отговорните от страна на САЩ за преговорите с Техеран и е поискал да бъдат нанесени някои промени, преди да го одобри.

Ревизиите се фокусират главно върху по-строги условия за боравене с обогатения уран на Иран и по-ясен текст относно Ормузкия проток. Американските представители очакват Иран да отговори на поисканите от Тръмп промени в рамките на няколко дни.