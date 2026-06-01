Кървава статистика: 168 загинали на пътя до края на май, ИПБ предупреди правителството за "пречупване"

България е изправена пред критична точка на пречупване по отношение на пътната безопасност, а черната статистика от началото на годината бележи драстичен ръст. Това алармират в свой официален доклад от Института за пътна безопасност (ИПБ). Към 31 май 2026 г. в страната са регистрирани 168 загинали, което е с 25 повече спрямо същия период на миналата година, и 2841 тежко ранени. Само в рамките на изминалия месец май жертвите по пътищата са с 7 повече, което го превръща в най-кървавия месец от началото на годината.

Наследството на кабинета "Желязков"

От ИПБ посочват, че стряскащите цифри са "директно наследство" от системния провал и неадекватните законодателни, наказателни и инфраструктурни мерки на предишния кабинет с премиер Росен Желязков. От организацията подчертават, че са предупредили официално тогавашното правителство, че водените политики ще донесат нови жертви – прогноза, която днес се потвърждава с кръв.

Опасно затишие пред провала?

Докладът отправя сериозни критики и към новото управление, което е на власт от близо месец. Въпреки че новото правителство не е автор на настоящия хаос, от ИПБ съзират в действията му "опасно затишие пред провала".

"Обявиха пътната безопасност за свой приоритет, но досега това намерение не е подкрепено с нито едно конкретно действие. Вместо реформи, чуваме добре познатото и износено клише на вътрешния министър Иван Демерджиев, че „полицаите се вадят от храстите", заявяват от експертната организация, допълвайки, че именно с подобен празен пиар са се провалили редица кабинети преди това.

Порочният кръг

Анализът на ИПБ показва, че държавата е заложник на абсурдна и повтаряща се закономерност, която се върти в затворен цикъл на всеки 12 до 18 месеца:

Институциите спят, докато статистиката на смъртността тихо расте.

Случва се тежка катастрофа с голям обществен отзвук (загинал журналист, политик, дете или масова трагедия).

Държавата имитира дейност чрез извънредни мерки, показни проверки и шумна репресия пред камерите.

Общественият натиск отслабва и всичко се връща към завареното положение.

Предизвикателството

От Института за пътна безопасност са категорични, че ако новото правителство продължи по утъпкания път на своите predecessors, следващата голяма трагедия на пътя е въпрос на седмици.

„България няма нужда от поредното правителство, което обещава и се снишава. Нуждаем се от лидер, който да спре войната по пътищата с реални действия, а не с лозунги“, се казва в позицията. От организацията подчертават, че възможността за истинска промяна сега е изцяло в ръцете на Премиера Румен Радев, от когото се очакват спешни и категорични действия.