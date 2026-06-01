Дъщерята на Дженифър Лопес вече се казва... Оскар (ВИДЕО)

Дженифър Лопес отбелязва важен момент, тъй като близнаците ѝ официално завършват гимназия, но феновете също така бурно обсъждат друго събитие, свързано с едно от децата ѝ. Публикация в социалните медии предизвика спекулации, че дъщерята на Лопес, Еме Мунис, вероятно вече използва името Оскар Мунис, пишат световните медии. Макар нито Лопес, нито Еме да са коментирали публично очевидната промяна, феновете наскоро забелязаха името в публикация, посветена на завършващите ученици и плановете им за колеж.

Instagram акаунт, посветен на документирането на бъдещите планове на завършващите ученици от Windward School, сподели публикация за следващия етап в живота на Еме. "Оскар отива в Сара Лорънс!", гласи публикацията от 6 март. Публикацията включва детска снимка на завършващата ученичка, облечена в рокля с розово-бял десен и с къдрава коса до раменете. Акаунтът продължава, като разкрива, че тийнейджърката скоро ще замине за Ню Йорк, за да учи в колеж. "Няма да има повече импровизирани пътувания до Ню Йорк, защото той ще живее там!", пише още в публикацията.

Jennifer Lopez has a daughter Emme, that identified as non-binary in the past, but now identifies as a male named Oskar.



He just graduated from high school and will attend Sarah Lawrence College in the fall. pic.twitter.com/xNago7jMLf — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) May 30, 2026

Акаунтът е тагнал профил в Instagram, който изглежда е свързан с тийнейджърката. Въпреки че няма официално потвърждение за промяна на името, много фенове тълкуват публикацията като знак, че Еме вече използва името Оскар. Интересното е, че актрисата Дженифър Гарнър е харесала публикацията.

Още: Кание Уест пя пред 118 000 души в Истанбул в първия си концерт в Европа от 12 години (ВИДЕО)

Нова глава

През последните години Еме до голяма степен се държеше настрана от прожекторите, но от време на време придружаваше Лопес на големи публични събития. Феновете може би си спомнят запомнящото се участие на тийнейджърката редом с Лопес по време на шоуто в полувремето на Супербоул 2020, където Еме демонстрира впечатляващ певчески талант пред милиони зрители.

🇺🇸🚨 DIRECTO AL MANICOMIO: La hija de Jennifer Lopez, Emme Muñiz, ahora se identifica como varón y pidió cambiarse el nombre, algo similar a lo ocurrido en la familia de su exesposo, Ben Affleck, donde sus hijos se identifican como “no binarios”. pic.twitter.com/yuZz4xkjxC — MAGAzine (@MAGAzineLDD) May 30, 2026

През годините Лопес често е говорила за това колко е горда с двете си деца и е подчертавала колко е важно да им се даде възможност да изградят собствена идентичност. Сега, когато абсолвентката се готви да постъпи в колежа "Сара Лорънс" в Ню Йорк и да започне вълнуваща нова глава, феновете следят отблизо дали очевидната промяна на името в крайна сметка ще бъде обсъдена публично.

Засега нито Лопес, нито Еме са коментирали публикацията в социалните медии, но едно е ясно: това е сезон на големи промени за известното семейство. Между дипломирането, плановете за колежа и възможността за ново име, Еме – или Оскар – изглежда готова да стъпи в следващата фаза от живота си по свои собствени правила, пишат още таблоидите.

Още: Дженифър Лопес отпразнува голямото си завръщане на екрана с блясък и сексапил (СНИМКИ)