САЩ се заканиха да наложат нови вторични санкции върху Иран

Министерството на финансите на САЩ вероятно всяка седмица ще обявява нови вторични санкции, целящи засилване на икономическия натиск върху Иран, като първоначално ще се наблегне на банките, заяви снощи пред Ройтерс министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, предаде БТА. Още: Пакистан подхлъзна Тръмп за санкциите му срещу Иран, Техеран се подиграва

Всяка седмица

След налагането в петък на санкции срещу клоновете в Обединените арабски емирства на египетската банка „Миср“ (Misr) заради предполагаеми финансови връзки с Иран, Бесент заяви в интервю, че следващата стъпка би могла да бъде пълното изключване на дадена институция от базираната на долара финансова система.

„Ще виждате много повече такива мерки всяка седмица“, каза Бесент в навечерието на срещата на финансовите лидери от Г-20.

„Започваме с банките и им казваме, че не е приемливо да притежават ирански пари и да подпомагат режима“, добави той.

Бесент също така заяви, че възнамерява да накара министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от Г-20 да разберат, че трябва да прекъснат икономическите си връзки с Иран, тъй като в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции.

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