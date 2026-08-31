Надяват се на чудо: 4200 души са в неизвестност в Непал (ВИДЕО)

Пет дни след като скалист планински склон и ледникът, който той поддържаше, се срутиха близо до границата на Непал с Тибет, отприщвайки потоци от внезапни наводнения, кал и отломки към долините по-долу, които пометоха всичко по пътя си, спасителите все още търсят причини за надежда. През уикенда 6-годишно момиченце беше извадено като по чудо от покритите с кал развалини, което подхрани надеждата, че още от 4200-те души, които все още фигурират като изчезнали вследствие на бедствието, могат да бъдат намерени живи, съобщава CBS.

The death toll from the floods in Nepal has risen to 903



More than 4,200 people are still reported missing, including 592 foreigners. pic.twitter.com/oc4vVmxyW5 — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2026

Повече от 900 души са загинали

Националната агенция за бедствия на Непал съобщи в понеделник, че най-малко 903-ма души са загинали, а опасенията са, че броят на жертвите ще нарасне, докато спасителните операции продължават. Но опасността все още не е отминала. Свещената река Тришули отново се надигна в понеделник, този път заради обилните мусонни дъждове, които подтикнаха екипите за търсене и спасяване да се опитат да действат още по-бързо, за да намерят всеки, който все още е жив сред руините.

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Потоците от вода и кал и всичко, което е отнесено по пътя, са достигнали дори до 240 мили по-далеч, в съседна Индия.