Надяват се на чудо: 4200 души са в неизвестност в Непал (ВИДЕО)

Пет дни след като скалист планински склон и ледникът, който той поддържаше, се срутиха близо до границата на Непал с Тибет, отприщвайки потоци от внезапни наводнения, кал и отломки към долините по-долу, които пометоха всичко по пътя си, спасителите все още търсят причини за надежда. През уикенда 6-годишно момиченце беше извадено като по чудо от покритите с кал развалини, което подхрани надеждата, че още от 4200-те души, които все още фигурират като изчезнали вследствие на бедствието, могат да бъдат намерени живи, съобщава CBS.
The death toll from the floods in Nepal has risen to 903— NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2026
More than 4,200 people are still reported missing, including 592 foreigners. pic.twitter.com/oc4vVmxyW5
Повече от 900 души са загинали
Националната агенция за бедствия на Непал съобщи в понеделник, че най-малко 903-ма души са загинали, а опасенията са, че броят на жертвите ще нарасне, докато спасителните операции продължават. Но опасността все още не е отминала. Свещената река Тришули отново се надигна в понеделник, този път заради обилните мусонни дъждове, които подтикнаха екипите за търсене и спасяване да се опитат да действат още по-бързо, за да намерят всеки, който все още е жив сред руините.
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Потоците от вода и кал и всичко, което е отнесено по пътя, са достигнали дори до 240 мили по-далеч, в съседна Индия.