Спасителната акция Непал продължава, стотици остават блокирани под земята

Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималаите. Близо 800 са загиналите, а повече от 2500 остават в неизвестност, предаде "Ройтерс". Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водно-електрическа централа. Спасителни екипи, включително от Китай и Индия, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са извадени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките в района. Още: Жертвите на наводненията в Непал вече са над 800

Броят на жертвите надхвърли 800

Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители получената информация не била достатъчна. Пекин обаче отвърна, че предоставял данните своевременно.

Същевременно броят на жертвите при наводненията в района на границата между Непал и Китай при Тибет тази седмица надхвърли 800, предаде ДПА, цитирана от БТА. Непалските власти са потвърдили до момента смъртта на 788 души, а китайските - на 16. Предишните данни от непалска страна бяха за 750 загинали, а от китайска няма промяна.

В неизвестност остават общо над 3 хиляди души, сред които стотици чуждестранни граждани. Издирването на оцелели продължава на фона на опасността от нови внезапни наводнения, като китайските власти са в повишена готовност заради образуването в Хималаите на ново езеро.

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