Путин и Си се срещнаха в Бишкек, за да засегнат кратко "украинската криза" (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се срещна днес, 31 август, с китайския президент Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек, столицата на Киргизстан. Това е втората среща между лидерите на двете страни тази година. През май стопанинът на Кремъл се отправи на официално двудневно посещение в Китай. Прочитът на руската президентска администрация гласи, че днешното събитие е преминало "в приятелска и конструктивна атмосфера, като двамата лидери се ползват с взаимно доверие".

Без много "украинска криза" и международни отношения

"Украинската криза" беше засегната само накратко, отбелязват от Кремъл във връзка с агресивната си война в Украйна, която водят вече пета година.

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Международният дневен ред също не е бил основен акцент на срещата, добавят още от Кремъл.

Putin met Xi Jinping in Bishkek. pic.twitter.com/4zyOadfHv1 — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

От китайска страна няма никакви подробности - държавната агенция "Синхуа" предава само, че срещата на Си с Путин се е състояла.

От руска страна в срещата днес участваха още министърът на външните работи Сергей Лавров, вицепремиерът Алексей Оверчук, заместник-ръководителят на президентската администрация Максим Орешкин, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, президентският съветник Юрий Ушаков, министърът на икономическото развитие Максим Решетников, министърът на енергетиката Сергей Цивилев, председателят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, също и Алексей Лихачов - директорът на руската корпорация за ядрена енергия "Росатом".

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